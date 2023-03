Αθλητικά

ΟΦΗ - ΑΕΚ: νίκη... “κορυφής” για την Ένωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, προσπέρασε στην κορυφή τον Παναθηναϊκό κι έδειξε πανέτοιμη για τη συνέχεια της «διαβολοβδομάδας».

Με εμφατικό τρόπο πέρασε από το «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» η ΑΕΚ, κερδίζοντας με 3-0 τον ΟΦΗ, σε αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Νορντίν Άμραμπατ (43’, 49') και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς (62') σημείωσαν τα γκολ της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα που προσπέρασε στην κορυφή τον Παναθηναϊκό κι έδειξε πανέτοιμη για τη συνέχεια της «διαβολοβδομάδας» που θα τη φέρει απέναντι σε Ατρόμητο (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός).

Το παιχνίδι, πάντως, ήταν πολύ νευρικό στο ξεκίνημά του. Χαρακτηριστικό είναι πως η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 18' κι ήταν για τον ΟΦΗ, με τον Νουά Ντίκο να γίνεται παραλήπτης της σέντρας του Κωνσταντίνου Μπαλογιάννη, αλλά με το κεφάλι να στέλνει την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Γιώργου Αθανασιάδη. Με ανάλογο τρόπο ήρθε κι η πρώτη απειλή για την ΑΕΚ, τρία λεπτά μετά, όμως η κεφαλιά του Άρολντ Μουκουντί μετά το κόρνερ του Εχσάν Χατζισαφί βρήκε σε ετοιμότητα τον Χρήστο Μανδά.

Ο οποίος επενέβη με εντυπωσιακό τρόπο στο φαλτσαριστό δεξί σουτ του Γκατσίνοβιτς στο 27', με τους «κιτρινόμαυρους» να ανεβάζουν την πίεσή τους. Στο 35' το πλασέ του Στίβεν Τσούμπερ από το ωραίο γύρισμα του Άμραμπατ ήταν αδύναμο ενώ επτά λεπτά ο Ελβετός μεσοεπιθετικός αστόχησε μετά την κάθετη πάσα του Χατζισαφί. Η πίεση εν τέλει έφερε αποτέλεσμα στο 43'. Ο Πέτρος Μάνταλος εκτέλεσε γρήγορα το φάουλ προς τον Άμραμπατ, ο Μαροκινός σούταρε, η μπάλα κόντραρε ελαφρώς και ξεγέλασε τον Μανδά για το 0-1.

Ο ΟΦΗ όχι μόνο δεν πτοήθηκε, αλλά στο επόμενο δίλεπτο ο Αθανασιάδης χρειάστηκε να επέμβει σωτηρία, αρχικά σε προσπάθεια του Μάρκο Μπάκιτς (44') κι εν συνεχεία σε αριστερό βολέ του Μπαλογιάννη (45'), κρατώντας το προβάδισμα για την «Ένωση».

Η ΑΕΚ μπήκε απελευθερωμένα στο δεύτερο μέρος και βρήκε και δεύτερο γκολ και πάλι με τον Άμραμπατ. Σε φάση διαρκείας και κακό διώξιμο του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη, ο 35χρονος εξτρέμ με σκαστό σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ για το 0-2 στο 49'. Ο Μπάκιτς πήγε να βάλει το γκολ της χρονιάς στο 55', σουτάροντας πίσω από το κέντρο, ωστόσο του το χάλασε ο Αθανασιάδης διώχνοντας δύσκολα σε κόρνερ.

Βρίσκοντας ελεύθερους χώρους, οι φιλοξενούμενοι έκαναν πλέον... πάρτι. Από ωραία ενέργεια και κάθετη πάσα του Μάνταλου, ο Γκατσίνοβιτς φάτσα με τον Μανδά πλάσαρε για το 0-3 στο 62'. Οι παίκτες του Βάλντας Νταμπράουσκας βρέθηκαν κοντά στο γκολ της τιμής στο 73', μετά από προσπάθεια του Τιεβί Μπιφουμά, αλλά ο Μιγκέλ Μεγιάδο αστόχησε από το σημείο του πέναλτι.

Το σκορ δεν άλλαξε ως το τέλος, καθώς ο Μανδάς σταμάτησε σε τετ α τετ τον Τομ φαν Βέερτ στο 85', με τον «Δικέφαλο» να παίρνει το «τρίποντο» και να περνάει στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας στο μυαλό της πια το εξ αναβολής ματς με τον Ατρόμητο την Τετάρτη (8/3, 17:30). Από την άλλη, ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για τα Play Out, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά πως είναι πιο επικίνδυνος μακριά από το Ηράκλειο.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Μπάκιτς, Λάρσον, Ντίκο - Βίντα, Άμραμπατ.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον (88' Μαρινάκης), Μπαλογιάννης (67' Μπιφουμά), Θοράρινσον, Διαμαντής, Πασαλίδης, Μεγιάδο, Ντιουσέ, Μπάκιτς (88' Τσιλιανίδης), Τοράλ (67' Μοσκέρα), Ντίκο (74' Γκρόνινγκ).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Μουκουντί, Ρότα, Βίντα, Χατζισαφί, Γιόνσον, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα (76' Φράνσον), Μάνταλος (82' Σιντιμπέ), Αμραμπατ (78' Ελίασον), Τσούμπερ (82' Φαν Βέερτ).

*Πριν την σέντρα της αναμέτρησης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για την τραγωδία στα Τέμπη ενώ οι παίκτες του ΟΦΗ αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - Θεσσαλονίκη: θρήνος στην κηδεία της 32χρονης Σοφίας (εικόνες)

Επεισόδια στο Σύνταγμα: Μολότοφ, συλλήψεις και τραυματίες αστυνομικοί (εικόνες)

Ο Τεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο και έγραψε Ιστορία στην Ευρώπη