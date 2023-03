Κοινωνία

Ωρωπός: Νοσηλευτές έπλεναν ηλικιωμένη με λάστιχο σε πυλωτή!

Μία εικόνα που θυμίζει "μεσαίωνα" κάνει τον γύρο του διαδικτύου με την απάνθωπη αντιμετώπιση γυναίκας από πλήρωμα ασθενοφόρου. Η ανάρτηση τουδημάρχου Ωρωπού.

Σάλο και οργή έχει προκαλέσει μια φωτογραφία που δείχνει το νοσηλευτές να πλένουν μια γυναίκα σε πυλωτή πολυκατοικίας με λάστιχο στον Ωρωπό.

Το νοσηλευτικό πλήρωμα του δημοτικού ασθενοφόρου, έχει κληθεί να παραλάβει την 70χρονη γυναίκα με ψυχολογικά προβλήματα από την κατοικία της, η οποία έχει εγκαταλειφθεί και ζούσε εντελώς μόνη και αβοήθητη σε διαμέρισμα της παραλίας Μαρκόπουλου.

Το περιστατικό επιβεβαιώνει και καταδικάζει με ανάρτησή του ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, ο οποίος αναφέρει ότι πρόκειται για πλήρωμα Δημοτικού ασθενοφόρου το οποίο ανήκει στην εταιρεία με την οποία έχει σύμβαση ο δήμος και πως έχει διατάξει άμεσα ΕΔΕ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου Ωρωπού:

"Ενημερώθηκα πριν από λίγο για το θλιβερό συμβάν με την άτυχη συνδημότη μας,την οποία πλένει γυμνή στην πυλωτή μιας πολυκατοικίας, πλήρωμα του Δημοτικού ασθενοφόρου το οποίο ανήκει στην εταιρεία με την οποία έχει σύμβαση ο δήμος.

Ως άνθρωπος καταδικάζω απερίφραστα το απαράδεκτο συμβάν και αισθάνομαι αποτροπιασμό και ντροπή.

Ως Δήμαρχος έχω δώσει ήδη εντολή για κατεπείγουσα Ε.Δ.Ε που θα ερευνήσει και θα καταλογίσει ευθύνες όπου υπάρχουν.

Επίσης επικοινώνησα με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας και του ζήτησα να απομακρυνθεί το συγκεκριμένο πλήρωμα από το δημοτικό ασθενοφόρο.

Θέλω να διαβεβαιώσω τους συνδημότες μου, ότι τέτοιες απάνθρωπες συμπεριφορές από όπου και αν προέρχονται δεν θα μείνουν ατιμώρητες."

