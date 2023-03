Πολιτική

Τέμπη: Κόντρα ΝΔ - Παππά για τις παραιτήσεις των διοικήσεων ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ

Η ανακοίνωση του τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ΝΔ.



«Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παραίτηση των διευθυνόντων του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Σήμερα αποδεικνύεται ότι είναι ακόμα στη θέση τους», αναφέρει σε δήλωση του ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νίκος Παππάς.

«Μήπως έχουν πάρει μπρος οι καταστροφείς εγγράφων;», ρωτά ο κ. Παππάς και τονίζει: «Να παραιτηθούν τώρα».

«Το τελευταίο πράγμα που μπορεί να κάνει ο αμετάκλητα καταδικασμένος για παράβαση καθήκοντος κ. Παππάς, τον οποίο ο κ. Τσίπρας κρατά στα ψηφοδέλτιά του, είναι υποδείξεις. Ας φροντίζει τουλάχιστον να μην προκαλεί» τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ απαντώντας στον κ. Παππά.

Καταλήγοντας η ΝΔ αναφέρει ότι «οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ έχουν παραιτηθεί, οι παραιτήσεις έχουν γίνει αποδεκτές και παραμένουν στη θέση τους μέχρι να οριστούν νέοι».

