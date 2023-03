Αθλητικά

Άρης - Περιστέρι: Διακοπή και εκκένωση του γηπέδου

Η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα ζήτησε διακοπή του αγώνα μετά από υβριστικά συνθήματα.



Προσωρινή διακοπή στο παιχνίδι, για τη 17η αγωνιστική της Basket League, στο Αλεξάνδρειο, ανάμεσα στον Αρη και το Περιστέρι.

Με 7’5’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ειδικότερα και με το σκορ στο 59-67 για τους φιλοξενούμενους, μετά από υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από την κερκίδα, η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα κατευθύνθηκε προς τη γραμματεία ανέφερε προηγούμενη υπενθύμισή της για ανάλογη συμπεριφορά από τους φιλάθλους και κάλεσε τους άλλους δύο διαιτητές να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο για τα αποδυτήρια, όπως και έγινε.

Οι διαιτητές ζήτησαν την εκκένωση του γηπέδου από τους φιλάθλους των γηπεδούχων, μέσα σε 45 λεπτά.

Οι ιθύνοντες της αστυνομίας, που βρίσκονται στο «Nick Galis Hall», αλλά και της ΚΑΕ Αρης, επισημαίνουν πως δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη γι’ αυτό, καθώς πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το ποδοσφαιρικό ματς, στο γήπεδο της Τούμπας, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ιωνικό και είναι μεγάλο ρίσκο, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, να βγουν από το Αλεξάνδρειο άμεσα 5.000 άνθρωποι.

