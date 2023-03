Αθλητικά

Άρης - Περιστέρι: ήττα μετά τη διακοπή για τους Θεσσαλονικείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, "άλωσε" το Αλεξάνδρειο μετά από έναν επεισοδιακό αγώνα με διακοπή και εκκέ΄νωση του γηπέδου.

Στο άδειο από κόσμο Αλεξάνδρειο, για τα τελευταία επτά λεπτά και πέντε δευτερόλεπτα , μετά το αίτημα των διαιτητών για εκκένωση του γηπέδου, λόγω υβριστικού συνθήματος που ακούστηκε στο 33’, ολοκληρώθηκε το αποψινό παιχνίδι, για τη 17η αγωνιστική της Basket League, ανάμεσα στον Αρη και το Περιστέρι. Νικητής στο ματς, που μοιραία πέρασε σε δεύτερο πλάνο, ύστερα από την 70 λεπτών διακοπή του, αναδείχτηκε το Περιστέρι με 78-83. Αποτέλεσμα που τον τροχοδρόμησε σε επιτυχία, καθώς προέρχονταν από την εκτός έδρας ήττα από την Καρδίτσα.

Ηττα για τον Αρη, μετά από τις διαδοχικές νίκες απέναντι σε ΑΕΚ και Απόλλωνα Πάτρας (εντός και εκτός έδρας, αντίστοιχα).

Καταλυτικός για το Περιστέρι, στο φινάλε, ήταν ο Μάρκους Ντένμον (24π., 2 ασίστ). Νωρίτερα στο ματς, ξεχώρισε με την παρουσία του ο Σιλβέν Φρανσίσκο (17π., 5 ριμπ., 7 ασ., 1κλ.).

Πάλευε, ουσιαστικά, μόνος του για τον Αρη ο Τζέι Ντι Νότε (37π., 2 ριμπ., 2 ασ., 1 κλ.).

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 35-39, 47-62, 78-83

Με τους Νότε, Νετζήπογλου να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο Αρης προηγήθηκε στο 2’ με 6-0. Διαφορά που είχε στο ίδιο, περίπου, επίπεδο στο 5’ (12-7) και στο 9’ (19-16), όταν το Περιστέρι, με επιμέρους 7-18 και κινητήριους μοχλούς τους Χάμερ, Ντένμον, Ραντάνοφ, έγινε «αφεντικό» στο παρκέ με +8 στο 17’ (26-34).

Ο Αρης πλησίασε στους τρεις πόντους (31-34), οι Φρανσίσκο, Μπίλαν έστειλαν εκ νέου τους φιλοξενούμενους στο +7 (32-39) και ο Χέιγκινς , με τρίποντο, διαμόρφωσε το 35-39 για το ημίχρονο.

Με τη συμπλήρωση ενός λεπτού στην τρίτη περίοδο ο Χρηστίδης χρεώθηκε με τέταρτο φάουλ, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική του Αρη στη ρακέτα (σ.σ. με δεδομένο τις απουσίες των Καββαδά, Γκουντγουϊν). Γεγονός που εκμεταλλεύτηκε άριστα το Περιστέρι, πότε ανανεώνοντας επιθέσεις με επιθετικά ριμπάουντ και πότε τροφοδοτώντας κοντά στο καλάθι τους Μπίλαν, Χάμερ, με συνέπεια να ξεφύγει στο 27’ με +13 (45-58) και με +15 στο 30’ (47-62).

Οι Θεσσαλονικείς δεν εγκατέλειψαν τη μάχη. Με σερί 12-5 και βασικό εκτελεστή τον Νότε, πλησίασαν στο 33’ στους 8 πόντους (59-67), χρονικό σημείο που υπήρξε η διακοπή στο ματς, με τη Βάσω Τσαρούχα να διακόπτει το παιχνίδι και με τους άλλους δύο συναδέλφους της διαιτητές να φεύγουν στα αποδυτήρια.



Με την επανέναρξη του ματς, ο Αρης με τον Νότε να συνεχίζει να «πυροβολεί» και το έργο του να στηρίζουν οι Σανόγκο, Μήτρου Λονγκ, μείωσε ακόμη περισσότερο, στον 1 πόντο (36’ 69-70). Στο μισό καλάθι ήταν η απόσταση για το Περιστέρι στα 1’34’’ για το τέλος (72-73), με τον Ντένμον, στην πορεία, έχοντας 6/6 βολές, να «γράφει» το 74-79, με 15’’ να απομένουν για τη λήξη και να δίνει, ουσιαστικά, τη νίκη στην ομάδα του. Οι 2/2 βολές του ίδιου, στα 3’’ και 5 δέκατα πριν το φινάλε, διαμόρφωσαν το τελικό 78-83.

*Με 2’39’’ να απομένουν για το τέλος της τρίτης περιόδου, άφησε υποβασταζόμενος τον αγωνιστικό χώρο, λόγω τραυματισμού στο πόδι, ο Τζος Χέιγκινς. Ο Αμερικανός γκαρντ του Αρη επέστρεψε στο ματς στην τελευταία περίοδο

* Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν το τζάμπολ, όπως έγινε σε όλα τα ματς της αγωνιστικής, στη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη

*Ο Αρης, λίγο πριν την έναρξη του ματς, γνωστοποίησε την απουσία του Σεβέζ Γκούντγουϊν, λόγω διαστρέμματος στον αστράγαλο. Απών από το ματς για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο επίσης τραυματίας, Βασίλης Καββαδάς

Διαιτητές: Tσαρούχα, Τσολάκος, Κατραχούρας

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρκλερ, Μήτρου-Λονγκ 12 (1), Σανόγκο 9 (1) Τολιόπουλος 2, Σχίζας 2, Φίλλιος 3 (1), Νότε 37 (4), Νετζήπογλου 6 (2), Χρηστίδης, Χέιγκινς 7 (2)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Χάμερ 14 (1), Μπίλαν 8, Φρανσίσκο 17 (2), Κόλεμαν, Μωραϊτης 6, Ραντάνοφ 4, Πουλιανίτης 5 (1), Ντένμον 24 (4), Κασελάκης 4, Χουγκάζ 1

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Διασώστες του ΕΚΑΒ περιγράφουν στον ΑΝΤ1 τις πρώτες στιγμές της φρίκης

Τραγωδία στα Τέμπη - Θεσσαλονίκη: θρήνος στην κηδεία της 32χρονης Σοφίας (εικόνες)

Ηράκλειο: σκυλιά κατασπάραξαν πρόβατα (εικόνες)