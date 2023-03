Κόσμος

Πολύνεκρο τροχαίο στο Περού (εικόνες)

Φονική σύγκρουση λεωφορείου με μοτοταξί. Τα θύματα κάηκαν μέσα στο λεωφορείο.

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περουβιανή περιφέρεια Άνκας, βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοταξί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα έγινε χθες Κυριακή το πρωί (τοπική ώρα) στο 380ό χιλιόμετρο της βόρειας παναμερικανικής οδού, στην επαρχία Κάζμα, κάπου 370 χιλιόμετρα βόρεια από τη Λίμα.

Το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε πάνω από πενήντα επιβάτες, εκτελούσε δρομολόγιο προς την περουβιανή πρωτεύουσα από την περιφέρεια Πίουρα (βόρεια).

Μετά τη σύγκρουση, το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και έπιασε φωτιά, διευκρίνισε η αστυνομία. Τα θύματα κάηκαν μέσα στο λεωφορείο.

Τραυματίες διακομίστηκαν σε περιφερειακό νοσοκομείο στην Κάζμα. Ο οδηγός του μοτοταξί είναι ανάμεσα στους νεκρούς, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα φονικά τροχαία δυστυχήματα είναι πολύ συχνά στους περουβιανούς δρόμους, κυρίως εξαιτίας της υπερβολικής ταχύτητας, της κακής κατάστασης των δρόμων και της έλλειψης σήμανσης.