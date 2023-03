Υγεία - Περιβάλλον

Ωρωπός: Νοσηλευτές πλένουν με λάστιχο ασθενή σε πυλωτή

Νοσηλευτές έπλεναν γυμνή γυναίκα με λάστιχο σε πυλωτή. Τι απαντά ο Δήμαρχος Ωρωπού για τις εικόνες "Άουσβιτς".

Μία εικόνα που προκαλεί οργή και αποτροπιασμό κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου αποτυπώνονται νοσηλευτές να πλένουν μία 70χρονη ασθενή με λάστιχο σε γκαράζ πολυκατοικίας στον Ωρωπό, για να μη λερώσουν το ασθενοφόρο.

Στη φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας απεικονίζονται νοσηλευτές να πλένουν με λάστιχο μια μεγάλη σε ηλικία γυναίκα με ψυχιατρικά προβλήματα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Το περιστατικό, το οποίο έγινε 28 Φεβρουαρίου, προκάλεσε και την άμεση αντίδραση του δημάρχου Ωρωπού, Γιώργου Γιασημάκη, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι έχει δώσει ήδη εντολή για κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το συμβάν, η οποία και θα ερευνήσει και θα καταλογίσει ευθύνες όπου υπάρχουν. Επισημαίνει, επίσης ότι ναι μεν το ασθενοφόρο ανήκει στον Δήμο, αλλά το χρησιμοποιεί ιδιωτική εταιρεία με δικό της πλήρωμα. Μάλιστα, ο δήμαρχος επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας και του ζήτησε να απομακρυνθεί το συγκεκριμένο πλήρωμα από το δημοτικό ασθενοφόρο.

Η ανάρτηση του δημάρχου Ωρωπού:

«Ενημερώθηκα πριν από λίγο για το θλιβερό συμβάν με την άτυχη συνδημότη μας, την οποία πλένει γυμνή στην πυλωτή μιας πολυκατοικίας, πλήρωμα του Δημοτικού ασθενοφόρου το οποίο ανήκει στην εταιρεία με την οποία έχει σύμβαση ο δήμος. Ως άνθρωπος καταδικάζω απερίφραστα το απαράδεκτο συμβάν και αισθάνομαι αποτροπιασμό και ντροπή. Ως Δήμαρχος έχω δώσει ήδη εντολή για κατεπείγουσα Ε.Δ.Ε που θα ερευνήσει και θα καταλογίσει ευθύνες όπου υπάρχουν. Επίσης επικοινώνησα με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας και του ζήτησα να απομακρυνθεί το συγκεκριμένο πλήρωμα από το δημοτικό ασθενοφόρο. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συνδημότες μου, ότι τέτοιες απάνθρωπες συμπεριφορές από όπου και αν προέρχονται δεν θα μείνουν ατιμώρητες».



Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα εντοπίστηκε σε ένα σπίτι, στο οποίο οι νοσηλευτές δεν μπορούσαν καν να πλησιάσουν λόγω των ακαθαρσιών. Υπήρχαν πολλά παράπονα από τους γείτονες για την κατάσταση που επικρατούσε εδώ και χρόνια στο σπίτι. Ωστόσο, ο τρόπος που αντιμετώπισαν το περιστατικό ήταν εντελώς απαράδεκτος και δικαιολογημένη η ΕΔΕ που ξεκίνησε από τον δήμαρχο Ωρωπού.

