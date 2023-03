Οικονομία

Απεργία σε τρένα και προαστικό σήμερα

Ακινητοποιημένα θα μείνουν και σήμερα, Δευτέρα, τα τρένα και ο προαστιακός.

Ακινητοποιημένα θα μείνουν και αύριο Δευτέρα 6 Μαρτίου τα τρένα και ο Προαστιακός λόγω της νέας 24ωρης απεργίας που προκήρυξαν τα σωματεία εργαζόμενων της Hellenic Train.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Helleinc Train αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια της.

Οι εργαζόμενοι θυμίζουν ότι παρά τις προειδοποιήσεις, γραπτές και προφορικές από τα Συνδικάτα των εργαζομένων, αναφορικά με τα προβλήματα και τα κενά ασφάλειας, την απουσία μέτρων προστασίας, τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, οι αρμόδιοι κώφευαν επιδεικτικά! Προφανώς, αποτελούν θιασώτες του “αν δεν προκύψει η αναποδιά, τότε δεν λαμβάνουμε μέτρα για να την αποτρέψουμε”. Και να που η αναποδιά προέκυψε και μάλιστα έλαβε δυσθεώρητες και αβάσταχτες διαστάσεις, φέρνοντας στα χείλη μας αναπάντητα “γιατί;”.

«Λόγω απεργίας που ανακοίνωσαν τα Σωματεία Εργαζομένων για αύριο Δευτέρα 6/3/2023, αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια της Hellenic Train», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από τη Hellenic Train.

