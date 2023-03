Οικονομία

Μισθωτήρια ακινήτων: Έως το τέλος Μαρτίου η δήλωση στην Εφορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται στο μισθωτήριο. Τι πρέπει να κάνουν όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει στην εφορία, μισθωτήρια που έχουν λήξει.

Περιθώριο έως το τέλος Μαρτίου έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να δηλώσουν στην εφορία τα μισθωτήρια που έχουν λήξει ή δεν έχουν δηλώσει. Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή, στην περίπτωση που η συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει την ημερομηνία λύσης μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023. Διαφορετικά, η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση λύσης των κάθε είδους μισθώσεων είναι υποχρεωτική. Στην πράξη, πρέπει να αναρτάται στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, αφού ο ιδιοκτήτης παραλάβει το ακίνητο και τα κλειδιά του και ποτέ πριν από αυτό, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές, τότε οι συμβάσεις μίσθωσης θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν.

Σε κάθε περίπτωση έναρξης ή λύσης μιας σύμβασης για τη μίσθωση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να το δηλώσει υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSnet δήλωση έναρξης ή λήξης μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Τα μισθωτήρια συμβόλαια συντάσσονται εγγράφως και στη συνέχεια υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Στο μισθωτήριο πρέπει να αναφέρονται σαφώς οι υποχρεώσεις του μισθωτή σε ό,τι αφορά τη συντήρηση και τις επισκευές του ακινήτου, τις κοινόχρηστες δαπάνες, τις παροχές κοινής ωφελείας, την καταβολή του χαρτοσήμου (3,6% στις μισθώσεις πλην κατοικιών), την τυχόν ασφάλιση του κτιρίου, τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων των κτιρίων, τις ισχύουσες απαγορεύσεις εκ του κανονισμού πολυκατοικίας, και κάθε άλλη σημαντική λεπτομέρεια.

Τροποποιήσεις, παρατάσεις, και μάλιστα αόριστης διάρκειας ώστε να μη δεσμεύουν υπέρμετρα την ιδιοκτησία, όπως και αναπροσαρμογές μισθώματος, αλλά και λύσεις μισθώσεων μπορούν σήμερα να γίνονται με απλή ηλεκτρονική δήλωση στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Όμως η αρχική σύναψη της μίσθωσης πρέπει πάντοτε να γίνεται με έγγραφο μισθωτήριο. Η προθεσμία ανάρτησης των ηλεκτρονικών δηλώσεων είναι η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή της τροποποίησης, αναπροσαρμογής, λύσης κλπ. Η δήλωση της λύσης της μίσθωσης πρέπει την αναρτάται στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ μόνον μετά την απόδοση του ακινήτου και των κλειδιών του.

Όσον αφορά τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας, έχει ιδιαίτερη σημασία η ρητή σύσταση του ΔΕΔΔΗΕ προς τους εκμισθωτές ακινήτων για την αποφυγή ρευματοκλοπών, να μην παραδίδουν τα κλειδιά του ακινήτου που εκμισθώνουν σε νέο ενοικιαστή, αν εκείνος δεν υπογράψει πρώτα σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με τον πάροχο της επιλογής του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός: Νοσηλευτές πλένουν με λάστιχο ασθενή σε πυλωτή

Τροχαίο: Φορτηγάκι έπεσε σε στάση λεωφορείου (εικόνες)

Καιρός: Ομίχλες, τοπικές βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας τη Δευτέρα