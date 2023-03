Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Λύτρας: Υπάρχει αντικειμενική ευθύνη πολιτικών

Για τις ευθύνες και τα αίτια της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα" Ελλάδα" ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας.

Για ευθύνες της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη που πρέπει να αποδοθούν και σε άλλους υπεύθυνους, πέραν του σταθμάρχη που έχει αντικειμενική ευθύνη, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα" Ελλάδα" ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας

Στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να μιλάμε για αποζημιώσεις.

Μίλησε για αντικειμενική ευθύνη πολιτικών εξηγώντας ότι όταν "ο υπουργός και οι κάτω του υπουργού γνωρίζουν ότι στον σιδηροδρομικό σταθμό δεν λειτουργούν και δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας και επιτρέπουν να γίνονται δρομολόγια η ευθύνη είναι δεδομένη".

Παράλληλα, εξέφρασε το φόβο του ότι ενόψει εκλογών οι έρευνες μπορεί να καθυστερήσουν αν υπάρξουν υπουργοί ή πρώην υπουργοί κατηγορούμενοι.

Ο κ. Λύτρας σημείωσε ότι πέραν του σταθμάρχη που η ευθύνη του είναι δεδομένη και ομολογημένη, υπάρχει μία σωρείαδιαχρονικών λαθών γιατί όταν ο ένας αναλαμβάνει από τον άλλον ένα υπουργείο και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση την ευθύνη την έχουν όλοι.

Ερωτηθείς αν υπάρχει δυνατότητα νομικώς της καταθέσεως μηνύσεων και σε πολιτικά πρόσωπα από τους συγγενείς των θυμάτων, είπε αν και υπάρχει την αρμοδιότητα έχει ο εισαγγελέας να ασκήσει ποινικές διώξεις προς τους υπευθύνους.

