Τραγωδία στα Τέμπη – Αλικανιώτης: Δεν θέλω να με λένε ήρωα, το αυτονόητο έκανα

Ο 20χρονος φοιτητής που βοήθησε τουλάχιστον 10 συνεπιβάτες του να σωθούν, μίλησε για τις πρώτες τρομακτικές στιγμές, μετά τη σύγκρουσή των 2 τρένων.

Ο 20χρονος φοιτητής, Ανδρέας Αλικανιώτης, ο οποίος επέβαινε στο δεύτερο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, συγκλόνισε όλη την Ελλάδα, με την ηρωική του προσπάθεια να σώσει συνεπιβάτες του, μετά τη σύγκρουση.

Δηλώνοντας συγκλονισμένος και αναφέροντας ότι ακόμη δεν έχει καταφέρει να ηρεμήσει από όλα αυτά που έζησε, μίλησε για τις πρώτες συγκλονιστικές στιγμές της τραγωδίας, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Μόλις κατάλαβα ότι είμαι καλά κι αρτιμελής, σκέφτηκα ότι πρέπει να προσπαθήσω να σώσω συνεπιβάτες μου. Το θεώρησα αυτονόητο και για το λόγο αυτό δεν ου αρέσει να με αποκαλούν ήρωα. Όταν κάποιος κάνει το αυτονόητο δεν μπορεί να θεωρείται ήρωας», τόνισε κατηγορηματικά.

«Μετά τη σύγκρουση το δεύτερο βαγόνι έπιασε φωτιά στην αρχή του κι αυτή άρχισε να εξαπλώνεται και στο υπόλοιπο, ενώ υπήρχε απόλυτο σκοτάδι, οπότε κινούμουν αναζητώντας συνεπιβάτες μου όπου είχα πρόσβαση αφού ο διάδρομος είχε γίνει χαλκομανία», είπε ο Ανδρέας.

«Δεν έχω συναντηθεί με κάποιο από τα παιδιά που βοήθησα να σωθούν , αλλά χθες επικοινώνησε μαζί μου η φίλη μιας κοπέλας που βοήθησα και η οποία ήταν στη ΜΕΘ, αλλά συνήλθε και θυμήθηκε τι έγινε», είπε στη συνέχεια.

«Την ώρα της σύγκρουσης και νιώθοντας το τεράστιο θερμικό φορτίο που ερχόταν καταπάνω μου, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερα να πεθάνω ακαριαία, παρά να καώ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας.

