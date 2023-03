Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Η αντιπολίτευση ανακοινώνει τον αντίπαλο του Ερντογάν

Ποιος είναι ο υποψήφιος που θα αναμετρηθεί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές του Μαϊου.

Η συμμαχία της αντιπολίτευσης στην Τουρκία θα ανακοινώσει σήμερα πως ο υποψήφιός της ο οποίος θα αναμετρηθεί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές του Μαΐου θα είναι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Η επιλογή του ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) προκάλεσε όμως ρήξη στις τάξεις της. Ένα από τα κυριότερα κόμματά της απέρριψε την υποψηφιότητα του κ. Κιλιτσντάρογλου.

Η Μεράλ Αξενέρ, η επικεφαλής του εθνικιστικού Καλού Κόμματος (IYI), του δεύτερου ισχυρότερου στη συμμαχία, ξεκαθάρισε την Παρασκευή πως δεν θα ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας αυτής και θα αποχωρήσει από τη συμπαράταξη που ως τώρα μέτραγε έξι κόμματα.

Κατά την άποψη της κυρίας Αξενέρ, ο κ. Κιλιτσντάρογλου, 74 ετών, δεν έχει παρά ελάχιστες πιθανότητες να επικρατήσει. Πρότεινε να ονομαστεί κοινός υποψήφιος είτε ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο δημοφιλής δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ή ο Μανσούρ Γιαβάς, ο δήμαρχος της Άγκυρας. Και οι δύο πολιτικοί του CHP αυτοί τα πάνε καλύτερα στις δημοσκοπήσεις από τον αρχηγό του κόμματος.

Όμως ο επί σειρά ετών αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία υποστηρίχθηκε από το κόμμα του και τα τέσσερα μικρότερα κόμματα στη συμμαχία. Οι δυο δήμαρχοι επίσης τάχθηκαν υπέρ του.

Οι πιθανότητες της αντιπολίτευσης να κερδίσουν τον κ. Ερντογάν στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές της 14ης Μαΐου υφίστανται πλήγμα εξαιτίας της διάσπασης, κατά την άποψη παρατηρητών.

Οι επικριτές του αρχηγού του κράτους ήλπιζαν ότι η ετερόκλιτη συμμαχία θα έμενε ενωμένη.

Όταν παρουσίασε τις θέσεις της, τον Ιανουάριο, υποσχέθηκε πως η χώρα θα επιστρέψει στο κοινοβουλευτικό σύστημα, ότι θα καταργηθεί το προεδρικό, χάρη στο οποίο ο κ. Ερντογάν —ο κυρίαρχος του παιγνιδιού στην τουρκική πολιτική την τελευταία 20ετία— συγκέντρωσε πολύ μεγάλο μέρος της εξουσίας στα χέρια του από το 2018.

Η συμμαχία υποσχέθηκε να κάνει εκ νέου εθιμοτυπικό το αξίωμα του προέδρου, αφαιρώντας από τον κάτοχό του το δικαίωμα να εκδίδει εκτελεστικά διατάγματα, ορίζοντας πως δεν θα πρέπει να ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα και ορίζοντας ότι η θητεία του θα είναι επταετής.

Ακόμη, δεσμεύθηκε να λάβει μέτρα ώστε να μειωθεί ο πληθωρισμός, που βρίσκεται στα ύψη, σε μονοψήφιο επίπεδο εντός δύο ετών, να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της τουρκικής κεντρικής τράπεζας και να αναζωογονήσει την αποτελματωμένη εδώ και δεκαετίες προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

