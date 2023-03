Οικονομία

Απεργία στον ΕΦΚΑ την Τρίτη - Τα αιτήματα

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο Τρίτη οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ.

Οι εργαζόμενοι, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα στις (11 το πρωί έξω από το υπουργείο Εργασίας), στην Θεσσαλονίκη (την ίδια ώρα, έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ) και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, διεκδικώντας:

Εκατοντάδες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεσα στον ΕΦΚΑ, με ενίσχυση όλων των δομών πανελλαδικά.

Άμεση και σταθερή μισθολογική αύξηση σε όλους τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ, με βάση τον πληθωρισμό και παράλληλη επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Να μην τοποθετηθούν σε θέσεις ευθύνης Γενικών και Διευθυντών στελέχη του ιδιωτικού τομέα και «golden boys» με ειδικό -προκλητικό

μισθολόγιο και πλήρως αναξιοκρατικές διαδικασίες.

Διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ από τον ίδιο τον φορέα και τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του και όχι από Ανώνυμη Εταιρία.

Κατάργηση όλων των μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις, που ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν με τους μνημονιακούς νόμους.

Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, με βάση τον πληθωρισμό και

καταβολή αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους, δίχως να απαιτούνται δικαστικές προσφυγές.