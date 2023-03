Αθλητικά

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Νίκη για τα “ελάφια” με… τριπλό Greek Freak

Ακόμη μια εντυπωσιακή εμφάνιση για τον Έλληνα σταρ του ΝΒΑ, στο πέρασμα των Μπακς από την έδρα των Ουίζαρντς.

Τα εύκολα δύσκολα έκανε το Μιλγουόκι όπου επικράτησε με 117-111 εκτός έδρας των Ουίζαρντς. Οι Μπακς αν και προηγήθηκαν με 17 πόντους, τελικά στο τέλος... αγχώθηκε, αλλά για μία ακόμη φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε «παρών» και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε triple double, για τέταρτη φορά φέτος και ήταν ο ηγέτης των Μπακς. Ο Giannis σημείωσε 23 πόντους, 10 ριμπάουντ, 13 ασίστ και 3 κοψίματα.

Άξιοι συμπαραστάτες οι Τζαβόν Κάρτερ με 20 πόντους, Τζρου Χόλιντεϊ με 19 πόντους και Μπρουκ Λόπεζ με 15 πόντους

Στην αντίπερα όχθη για τους γηπεδούχους, ο Μπράντλι Μπιλ είχε 33 πόντους, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις 24 πόντους και 14 ριμπάουντ και ο Ντένι Άβντιγια 17 πόντους.

