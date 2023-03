Πολιτική

Ανδρουλάκης για εκλογές: Να σεβαστούμε τουλάχιστον 40 μέρες το πένθος για τα Τέμπη

Τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τις μετεκλογικές συνεργασίες, τις υποκλοπές και το σκάνδαλο Καϊλή. Πώς σχολιάζει τη "συγγνώμη" Μητσοτάκη για την τραγωδία στα Τέμπη.

Στην τραγωδία στα Τέμπη αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής , Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το βράδυ της Κυριακής στην εκπομπή του ALPHA "Αυτοψία.

«Είναι ένα τραγικό γεγονός. Ήταν για εμένα μια συγκλονιστική στιγμή, διότι υπάρχει ένα μεγάλο γιατί; Πώς είναι δυνατόν εν έτει 2023 να κρέμονται τόσες ανθρώπινες ζωές από το λάθος ενός ανθρώπου που βρέθηκε σε μια θέση, χωρίς φαίνεται να έχει επαρκή εξειδίκευση, μόνος του, χωρίς να έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη θέση. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά», σημείωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε δηκτικά τη συγνώμη του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία, όπως είπε, «δεν είναι μια αυθόρμητη συγγνώμη. Πέντε ημέρες μετά τη γενική κατακραυγή για τον τρόπο που απάντησε, βάζοντας μπροστά την ευθύνη του σταθμάρχη, έρχεται αυτή η συγγνώμη με ό,τι υποκρύπτει ως επικοινωνιακό χειρισμό. Και το λέω, διότι κι εγώ έχω δεχθεί στο παρελθόν τη συγγνώμη του κ. Μητσοτάκη και γνωρίζω ποια ήταν τα αποτελέσματα, τα επόμενα βήματα αυτής της συγγνώμης», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Για τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φώς σχετικά με την καθυστέρηση στη τοποθέτηση αυτόματου δικτύου ασφαλείας και τηλεδιοίκησης στη κίνηση των τρένων επεσήμανε πώς έχουν περάσει δύο κυβερνήσεις, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ και η περιβόητη σύμβαση 717/2014, ύψους 41 εκατ. ευρώ δεν έχει προχωρήσει έχοντας πάρει επτά παρατάσεις. «Επί Νέας Δημοκρατίας, αυτή η σύμβαση προικοδοτείται και με 13 εκατ. ευρώ, δηλαδή 54 εκατ. ευρώ σύνολο», επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητώντας από τη Δικαιοσύνη να καλέσει υπουργούς, διοικητές οργανισμών, γενικούς γραμματείς, τις εταιρείες που εμπλέκονται σε αυτή τη σύμβαση.

Για την παραίτηση του Κώστα Καραμανλή, είπε πως ο παραιτηθείς υπουργός είναι έκθετος, «γιατί έβγαινε στη Βουλή και έψεγε τους συναδέλφους του βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που έθεταν το θέμα ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Τους έλεγε ότι αυτό που κάνουν είναι υπονομευτικό. Και μετά από μερικές εβδομάδες, είδαμε τι συνέβη. Ο κ. Μητσοτάκης, μια μέρα πριν από την τραγωδία, προγραμμάτιζε να πάει στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο τηλεδιοίκησης να κάνει ανακοινώσεις. Τι ανακοινώσεις θα ήταν αυτές;» διερωτήθηκε.

Με αφορμή, πάντα, τη σιδηροδρομική τραγωδία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ρωτήθηκε για τον χρόνο τον εκλογών όπου υπογράμμισε πως πρέπει «να σεβαστούμε όλοι τις 40 ημέρες πένθος των οικογενειών. Τοποθετήθηκε, ακόμα, για τη γενικότερη πορεία της χώρας τονίζοντας πώς είναι αναγκαίο ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης: η συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων στα μεγάλα ζητήματα της χώρας .

«Μιλώ για συναινέσεις όχι για συγκυβέρνηση. Μιλώ για μια ισχυρή θεσμική δημοκρατία και όχι ένα κράτος των λίγων, ένα πελατειακό κράτος. Τι σημαίνει κράτος που υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον; Σηκώνει το τηλέφωνο ο κ. Δημητριάδης και λέει του διοικητή της ΕΥΠ "παρακολούθησε τον Ανδρουλάκη". Ο διοικητής της ΕΥΠ σε μια τέτοια περίπτωση θα απαντούσε: "Όχι, δεν παρακολουθώ κανέναν, επειδή μου το λέει η κεντρική εξουσία, η οποία είναι ένοικος". Ή για παράδειγμα σηκώνει κάποιος το τηλέφωνο και λέει "πάρε αυτόν τον σταθμάρχη εκεί πέρα για να έχει μια μεγαλύτερη σύνταξη στο τέλος της επαγγελματικής καριέρας του". Η απάντηση θα έπρεπε να ήταν: "Όχι, αξιοκρατία". Αυτή είναι η διαφορά του κράτους - λάφυρο από το κράτος - εγγυητή του δημόσιου συμφέροντος, το οποίο μπορεί να αντιπαρατεθεί με την εκάστοτε εξουσία. Ένα κράτος ισχυρό, στο οποίο δεν μπορεί ο καθένας να διορίζει για παράδειγμα αναξιοκρατικά διοικήσεις σε νοσοκομεία. Ένα κράτος λειτουργικό. Και πιστεύω, το λέω και ιδεολογικά, εμείς ως σοσιαλδημοκράτες σε όλη την Ευρώπη, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο κράτος», υποστήριξε με έμφαση ο pρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Σχετικά με τα μετεκλογικά σενάρια ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Μιλώ στους εν δυνάμει ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και σε αυτούς δεσμεύομαι. Στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας απευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θέλει καμία συνεργασία, αλλά μόνο αυτοδυναμία. Αυτή είναι η ατζέντα του. Ο κ. Τσίπρας επιμένει να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεσμεύομαι στους νέους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και λέω: «Όσοι θα μας ψηφίσουν, ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ για να υλοποιήσει την προγραμματική του ατζέντα. Αν είναι ισχυρό, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι αν μπορούν να υπάρξουν προγραμματικές συγκλίσεις. Αν δεν ικανοποιούνται αυτές οι συνθήκες, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα χρήσιμο κόμμα, είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, γιατί είναι προγραμματικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και θα μπει σε κυβερνητική συζήτηση μόνο με προγραμματικούς όρους».

«Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς τον ελληνικό λαό. Δεν είμαι ούτε λαϊκιστής, ούτε εργαλειοποιώ τον φόβο του λαού. Ο κ. Μητσοτάκης λέει: "θα μου τα συγχωρήσουν όλα διότι αν δεν είμαι εγώ, θα είναι ο Τσίπρας". Όχι, μην συγχωρήσετε τίποτα και στους δύο. Έχουν κάνει μεγάλη ζημιά. Πρέπει η χώρα να γυρίσει σελίδα» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης επιμένοντας στη θέση του πώς οι κ.κ Μητσοτάκης και Τσίπρας κυβέρνησαν και κρίθηκαν.

Όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση της Εύας Καϊλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι τη διέγραψε αμέσως μόλις έγινε γνωστή η σύλληψή της για το σκάνδαλο Qatargate. «Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτή την εποχή να μείνει καμία μα καμία σκιά στη νέα προσπάθεια που κάνουμε» κι έθεσε το ερώτημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα αν έδειξαν τα ίδια αντανακλαστικά για τον κ. Δημητριάδη, τον κ. Πάτση και τον κ. Παππά.

«Αφήνουμε όλα αυτά, γιατί είμαστε κομμάτι τους ή επειδή δεν είμαστε κομμάτι τους και έχουμε μια άλλη αντίληψη για την πολιτική και το ήθος, κόβουμε απευθείας τον ομφάλιο λώρο. Νομίζω ότι η δράση και η πορεία μου, έχουν δείξει ότι είμαι από την όχθη που θέλει κάτι διαφορετικό για τη χώρα από όλα αυτά τα φαινόμενα», προσέθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ως προς το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, ανέφερε πως «η ενοχή του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται από τις αγωνιώδεις προσπάθειες του για τη συγκάλυψη αυτού του σκανδάλου» και σημείωσε ότι η κυβέρνηση με επιστολή του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη αρνείται να συναντηθεί με τα μέλη της επιτροπής LIBE για τις ανθρώπινες ελευθερίες του ευρωκοινοβουλίου που έρχονται στη χώρα μας.

