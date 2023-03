Κοινωνία

Φωτιά στο Χαϊδάρι: Σπίτι τυλίχτηκε στις φλόγες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαϊδάρι σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΥ, η πυργκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Καραϊσκάκη

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Μία γυναίκα βγήκε από διαμέρισμα πριν φτάσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδρουλάκης για εκλογές: Να σεβαστούμε τουλάχιστον 40 μέρες το πένθος για τα Τέμπη

Ωρωπός: Νοσηλευτές πλένουν με λάστιχο ασθενή σε πυλωτή

Απεργία στον ΕΦΚΑ την Τρίτη - Τα αιτήματα