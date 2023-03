Σύγκρουση τρένων: Ο Λιάγκας ξεσπά κατά των τραγουδιστών για τα Τέμπη

Life

Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας με τους τραγουδιστές που εμφανίστηκαν σε νυχτερινά κέντρα το Σαββατοκύριακο μόλις τέσσερις ημέρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο Γιώργος Λιάγκας στον "αέρα" της εκπομπής "Το Πρωινό" σχολίασε την απόφαση τραγουδιστών να εμφανιστούν στα νυχτερινά κέντρα το Σαββατοκύριακο, μόλις τέσσερις ημέρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η εβδομάδα του σοκ που πάθαμε όλοι μας. Και δεν το πάθαμε μόνο επειδή πέθαναν 57 και ακούστηκαν τέρατα, ότι ευτυχώς που πέθαναν κάποιοι και τώρα που πέθαναν, θα φτιάξουν τα πράγματα. Δεν ντρεπόμαστε να τα λέμε αυτά; Δεν ντρεπόμαστε να λέμε ότι πρέπει να θυσιαστεί κόσμος; Τι είναι; Τι είμαστε παιδιά.

Αυτά είναι χυδαία, αυτά είναι σε μυθεύματα αρχαίας τραγωδίας που θυσιάζαμε το παιδί μας για να φυσήξει ούριος άνεμος για τον τρωικό πόλεμο. Εδώ τι γίνεται τώρα; Ανθρωποθυσίες για να φτιάξουν οι σιδηρόδρομοι;» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας με εμφανή εκνευρισμό.

Θα τα πω και για τους τραγουδιστές που τραγούδησαν και κοροϊδεύουν τον κόσμο… Τα λεφτά θα πάνε στα νοσοκομεία; Δεν ντρεπόμαστε λίγο σε αυτή τη χώρα; Ζητιάνοι είναι οι άνθρωποι; Έχασαν τα παιδιά τους! Πέθαναν τα παιδιά τους και οι ίδιοι. Είναι ζωντανοί νεκροί. Θα πάνε λέει τα λεφτά στο νοσοκομείο της Λάρισας… Επαίτες είναι οι άνθρωποι; Σαν δεν ντρεπόμαστε λίγο σε αυτή τη χώρα. Να ξανασυστηθούμε. Να ξέρετε ποιους δοξάζετε και ποιους ανεβάζετε! Και τους θεωρείτε ινδάλματα και είδωλα. Είτε είναι καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και πολιτικοί», σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εμείς που ζούμε και δεν είχαμε και συγγενείς, θα το ξεπεράσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Κι εγώ το Σαββατοκύριακο πήγα με τα παιδιά μου κι έφαγα, πήγαμε για μπάνιο. Η ζωή συνεχίζεται. Αλί από αυτούς που έχασαν τα παιδιά τους… Που έχασαν τη ζωή τους» κατέληξε ο παρουσιαστής.

