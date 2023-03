Κοινωνία

Ωρωπός: Απολύεται ο ένας από τους δύο διασώστες που έπλεναν με λάστιχο γυμνή γυναίκα

Υπάλληλος νοσοκομείου ο ένας από τους διασώστες, διευκρινίζει το υπουργείο Υγείας. Παρέμβαση Εισαγγελέα.

Διευκρινίσεις δίνει το υπουργείο Υγείας σχετικά με το περιστατικό ντροπής στον Ωρωπό, όπου πλήρωμα του δημοτικού ασθενοφόρου έπλυνε με λάστιχο γυμνή ηλικιωμένη σε πιλωτή πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας «το συγκεκριμένο πλήρωμα αφορά σε ιδιωτικό ασθενοφόρο που δεν σχετίζεται με το ΕΚΑΒ και το υπουργείο Υγείας».

Επίσης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ο ένας από τους δύο ιδιωτικά εργαζομένους προκύπτει ότι παράλληλα είναι και υπάλληλος σε νοσοκομείο με δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας αναφέρει:

«Αναφορικώς με το άθλιο περιστατικό απάνθρωπης συμπεριφοράς στον Ωρωπό το συγκεκριμένο πλήρωμα αφορά σε ιδιωτικό ασθενοφόρο που δεν σχετίζεται με το ΕΚΑΒ και το υπουργείο Υγείας

Ωστόσο ο ένας από τους δύο ιδιωτικά εργαζόμενους προκύπτει ότι παράλληλα είναι και υπάλληλος σε νοσοκομείο με δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου.

Ως εκ τούτου, παρόλο που η πράξη του έχει γίνει στο πλαίσιο του ιδιωτικού έργου άσχετα από τα υπαλληλικά του καθήκοντα, λόγω της απαξίας της πράξης του τίθεται με εντολή του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη άμεσα σε αργία και κινείται η διαδικασία απόλυσής του»

Παρέμβαση εισαγγελέα για τις εικόνες ντροπής

Εισαγγελική έρευνα ξεκινά με αντικείμενο τις σοκαριστικές φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, στις οποίες εμφανίζεται πλήρωμα ασθενοφόρου να βρέχει με λάστιχο γυμνή γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη σε κουβέρτα σε πυλωτή πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αντώνης Ελευθεριάνος διέταξε τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής έρευνας για το αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος που αφορά σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου για το περιστατικό που δημοσιοποιήθηκε και φέρεται να έγινε το Σάββατο στον Ωρωπό με πλήρωμα ασθενοφόρου εταιρίας που έχει συμβληθεί με τον Δήμο για παροχή έργου.

Ο δήμαρχος Ωρωπού μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ενημέρωσε πως για την υπόθεση διέταξε την διενέργεια ΕΔΕ και ζήτησε από την εταιρία ασθενοφόρων να απομακρύνει τους δύο εργαζόμενους που εμφανίζονται στις φωτογραφίες

