Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 συνεχίζουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 συνεχίζουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων, ενώ στη ζωή τους μπαίνουν νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Η Μελίνα και η Περιστέρα προσπαθούν με κάθε τρόπο να προσέξουν τη διατροφή της εγκυμονούσας Τζοάν, ενώ δεν σταματάνε να καυγαδίζουν για το αν ο Θάνος πρέπει να την παντρευτεί ή όχι. Ένας υπάλληλος στο σούπερ-μάρκετ πλησιάζει τον Αρίστο, χωρίς φυσικά να ξέρει τη φιλική του σχέση με τον Παύλο, και του προτείνει να κάνουν μια γερή κομπίνα με τα τιμολόγια προκειμένου να βγάλουν λεφτά εις βάρος του Παύλου. Η Λίλα βρίσκει χώρο για το κατάστημα των «Από Καρδιάς» και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι μάλλον έχει όντως ταλέντο στο τραγούδι, απλά όχι στο είδος που πίστευε τόσα χρόνια. Σαν να μην έφταναν αυτά, μετά τις απειλές του Ράμου ότι θα τους καταγγείλει για αρπαγή ανηλίκου, ο Αρίστος αναλαμβάνει να του μιλήσει, ενώ την ίδια στιγμή, ο Γιάννης έχει τη φαεινή ιδέα, μεταμφιεσμένος σε υπάλληλο φυσικού αερίου, να μπουκάρει με τον φίλο του τον Στέλιο στην πρώην βίλα τους για να κλέψει πράγματα αξίας! Και μέσα σε όλα, ο Αλέξανδρος θα γνωρίσει μια πολύ μεγαλύτερή του γυναίκα… Μια γυναίκα που δεν ξέρει ότι οι γονείς του γνωρίζουν ήδη, και πολύ καλά μάλιστα…

Trailer

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός: Νοσηλευτές πλένουν με λάστιχο ασθενή σε πυλωτή

Τροχαίο: Φορτηγάκι έπεσε σε στάση λεωφορείου (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη – Αλικανιώτης: Δεν θέλω να με λένε ήρωα, το αυτονόητο έκανα





Gallery