Τραγωδία στα Τέμπη - Αδερφός θύματος: Είναι μια εν ψυχρώ δολοφονία

Ο πατέρας και ο αδερφός της Ελπίδας Χούπα, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Τέμπη, μιλούν στην εκπομπή το «Πρωινό» και συγκλονίζουν.



O Σεραφείμ που έχασε την αδερφή του, Ελπίδα Χούπα, σε ηλικία 28 χρόνων, στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στα Τέμπη, μίλησε στην εκπομπή το «Πρωινό» και συγκλονίζει.

«Αυτό που έγινε ήταν εν ψυχρώ δολοφονία», είπε αρχικά εμφανώς συντετριμμένος.

Στη συνέχεια είπε «είναι τόσο ζορικα τα πράγματα. Ειλικρινά δεν… Είναι μια εν ψυχρώ δολοφονία. Η Ελπίδα, η Μυρσίνη και όλοι όσοι ήταν στο τρένο, πλήρωσαν το εισιτήριό τους για να τους σκοτώσουν. Δεν ελπίζω, έχω πάψει να ελπίζω για κάτι»,

Τέλος ανέφερε «είναι πολύ οδυνηρό αυτό το πράγμα και το θεωρώ ξεφτίλα εν έτει 2023 να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες στα τρένα. Η τελευταία φορά που μιλήσαμε με την Ελπίδα ήταν μια μέρα πριν μπει στο τρένο και μκου έλεγε πόσο χαρούμενη ήταν με το πώς πέρασε στην Αθήνα».

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 μίλησε και ο χαροκαμένος πατέρας. Σήμερα, ο κ. Κούπας θα πει το τελευταίο αντίο στην πολυαγαπημένη του κόρη.

Μιλώντας στο Πρωινό, δήλωσε τα εξής: «Είμαι συναισθηματικά πολύ φορτισμένος, όπως και ολόκληρη η οικογένειά μου, διότι σε λίγες ώρες θα αποχωριστούμε και το σώμα του παιδιού μου. Από εκεί και πέρα, το μυαλό της και τα έργα που έχει αφήσει πίσω της, δεν πρόκειται να σβήσουν ποτέ από τη μνήμη μας.

Στο άμεσο μέλλον θα κοιτάξω να στηρίξω τα άλλα δύο μου παιδιά και πρωτίστως τη γυναίκα μου. Θα μαζέψουμε και οι τέσσερις τα συντρίμμια μας και θα πάμε τη ζωή μας παραπέρα. Εμείς θα ζήσουμε, το παιδί μου όμως που θα είναι; Κόπηκαν τα σχέδιά του και τα όνειρά του. Δεν έχω άλλα λόγια να πω».

«Το να χάσεις παιδί είναι δηλητήριο, δεν καταπίνεται με τίποτα», είπε με δάκρυα στα μάτια ο πατέρας της Ελπίδας.

