Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών μετά την προφυλάκιση του σταθμάρχη

Σήμερα ξεκινούν, επισήμως οι εργασίες της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει τα αίτια της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη.

Ο σταθμάρχης της Λάρισας, έπειτα από την μαραθώνια απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος. Ο 59χρονος σταθμάρχης δεν εμφανίστηκε με απολογητικό υπόμνημα και απάντησε σε πλήθος ερωτήσεων της ανακρίτριας και του εισαγγελέα υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν εγκατέλειψε τη θέση του, ενώ δεν αναγνωρίζει όπως ανέφερε ο δικηγόρος του τη φωνή του σε διάφορες ηχογραφημένες συνομιλίες που κυκλοφορούν.

Την πόρτα του ανακριτή περνά σήμερα και ο σταθμάρχης της επόμενης βάρδιας από την αυτήν που σημειώθηκε το δυστύχημα.

Στόχος της κλήσης είναι να συλλέξει ο ανακριτής όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για το τι συνέβη το βράδυ της τραγωδίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα κληθούν από τον ανακριτή και άλλα πρόσωπα.

Κατεπείγουσα έρευνα για την αναρρωτική του επιθεωρητή του ΟΣΕ

Με εντολή του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη ζητήθηκε κατεπείγουσα έρευνα για να εξετασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, στον προϊστάμενο του σταθμάρχη που τον τοποθέτησε στη βάρδια, προκειμένου να αναζητηθούν άμεσα ευθύνες από τους γιατρούς που τη χορήγησαν.

ΠΟΣ: Συναντήσεις με υπουργείο Μεταφορών και πολιτικά κόμματα

Συναντήσεις με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με τα πολιτικά κόμματα θα πραγματοποιήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς σύμφωνα με σχετική δήλωση του προέδρου της, Γιάννη Ντίτσα.

Σε δήλωσή του τονίζει: «δεν κρυφτήκαμε από κανέναν. Τώρα είναι η δύσκολη ώρα της ταφής των αθώων θυμάτων αυτής της τραγωδίας, αλλά είναι και η ώρα όλων όσων διαχειρίστηκαν την τύχη του Σιδηρόδρομου, να μιλήσουν δίνοντας εξηγήσεις για όλα γιατί ό,τι ήταν να ειπωθεί από πλευράς μας, ειπώθηκε χωρίς κομματικές παρωπίδες σοβαρά και υπεύθυνα», εκφράζοντας για μια ακόμη φορά τα πιο θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στις οικογένειες των συναδέλφων.

Η δήλωση του προέδρου της ΠΟΣ έχει ως εξής: «Από τις 28/2/2023 προς 1/3/2023 μέχρι σήμερα, εξαιτίας του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, τα Σωματεία και οι εργαζόμενοι στις σιδηροδρομικές εταιρείες, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (αν και δεν γνωριζόμασταν) δίνοντας απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, προκειμένου να αναδειχθούν τα αίτια, οι παραλείψεις αλλά και οι καθυστερήσεις στα Σιδηροδρομικά έργα, τα οποία είναι απόρροια όλων των κυβερνητικών πολιτικών διαχρονικά. Δεν κρυφτήκαμε από κανέναν. Τώρα είναι η δύσκολη ώρα της ταφής των αθώων θυμάτων αυτής της τραγωδίας, αλλά είναι και η ώρα όλων όσων διαχειρίστηκαν την τύχη του Σιδηρόδρομου, να μιλήσουν δίνοντας εξηγήσεις για όλα, γιατί ό,τι ήταν να ειπωθεί από πλευράς μας, ειπώθηκε χωρίς κομματικές παρωπίδες σοβαρά και υπεύθυνα. Μιλήσαμε για όλα και προσπαθήσαμε μέσα σε αυτές τις τέσσερις (4) ημέρες που μεσολάβησαν να πείσουμε άπαντες για τα σιδηροδρομικά τεκταινόμενα σεβόμενοι τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε αλλά και τους συμπολίτες μας επιβάτες που χρησιμοποιούν το τρένο. Μετά τις συναντήσεις που θα προκύψουν με το Υπουργείο Υποδομών - Μεταφορών και με τα Πολιτικά Κόμματα,οι αποφάσεις που θα παρθούν θα σας τις γνωστοποιήσουμε σε Συνέντευξη Τύπου στην οποία ελπίζουμε να είστε παρόντες. Εκφράζω για μια ακόμη φορά τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στις οικογένειες των συναδέλφων μας».

