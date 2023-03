Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Θρήνος στην κηδεία του αστυνομικού και του 15χρονου γιου του (εικόνες)

Μαθητές με λευκά λουλούδια αποχαιρέτησαν τον φίλο τους. Η οικογένεια πριν από πέντε χρόνια είχε χάσει και τη μητέρα τους από καρκίνο.

Θρήνος στην κηδεία του 54χρονου συνταξιούχου αστυνομικού και του 15χρονου γιου του, που έχασαν τη ζωή τους στη μοιραία σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη.

Τα δύο παιδιά του αστυνομικού, συγγενείς, φίλοι και μαθητές είπαν το τελευταίο αντίο στον Ευάγγελο Μπουρνάζη και τον 15χρονο γιο του, Παναγιώτη στο Κορδελιό.

Μαθητές από το 1ο Γυμνάσιο Κορδελιού με άσπρα λουλούδια στα χέρια ήρθαν για να αποχαιρετήσουν τον συμμαθητή τους, τον φίλο τους, τον Παναγιώτη, που πλέον δεν θα κάθονται μαζί στα ίδια θρανία.

Να μην μείνει κανένα ερώτημα αναπάντητο γι’ αυτό το έγκλημα επισήμανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, Θανάσης Κοκκονάς, ζητώντας ψυχολόγους στο σχολείο του Παναγιώτη για τους συμμαθητές του.

Την περασμένη μαύρη Τρίτη ο συνταξιούχος αστυνομικός επέστρεφε μαζί με τον 15χρονο γιό του από την Αθήνα, όπου είχε πάει για να δει την εγγονή του, κόρη του μεγάλου του γιου.

Η οικογένεια πριν από πέντε χρόνια είχε χάσει και τη μητέρα τους από καρκίνο. Ο Ευάγγελος Μπουρνάζης πριν από λίγο καιρό συνταξιοδοτήθηκε από την αστυνομία και είχε αφοσιωθεί στα τρία του παιδιά.

Ο άλλος ο γιος του αστυνομικού, Δημήτρης Μπουρνάζης είχε ξεσπάσει τις προηγούμενες ημέρες μιλώντας με δημοσιογράφους τόσο για το δυστύχημα που οδήγησε στον θάνατο τον πατέρα και τον αδερφό του, όσο και για την έλλειψη ενημέρωσης προς τις οικογένειες των αγνοουμένων.

