Τραγωδία στα Τέμπη – Οικονόμου: Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο λάθος

«Ο πόνος, η θλίψη, η οργή περισσεύουν καθώς κανείς δεν έχει ακόμη καταφέρει να εκλογικεύσει και να διαχειριστεί το φρικτό, το αποτρόπαιο αυτό συμβάν», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται ακόμη υπό την επήρεια του σοκ που έχει προκαλέσει το τραγικό πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Ο πόνος, η θλίψη, η οργή περισσεύουν καθώς κανείς δεν έχει ακόμη καταφέρει να εκλογικεύσει και να διαχειριστεί το φρικτό, το αποτρόπαιο αυτό συμβάν. Η σκέψη όλων μας είναι στις οικογένειες αυτών που έχασαν τους ανθρώπους τους τόσο άδικα, τα παιδιά, τους γονείς, τα αδέρφια τους, είναι στους ανθρώπους που έχασαν φίλους και συναδέλφους. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες συμπονούμε και συμπαραστεκόμαστε στο απερίγραπτο δράμα που έφερε αβάσταχτο πόνο σε δεκάδες οικογένειες και στους οικείους τους. Στην τραγωδία που πάντα θα βασανίζει τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική μας μνήμη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επεσήμανε ότι εξακολουθεί να λαμβάνεται μέριμνα υλική και συναισθηματική για τους τραυματίες, αναφέρθηκε στην ανάρτηση του πρωθυπουργού μέσω της οποίας ζήτησε μια μεγάλη και βαθιά συγγνώμη τόσο προσωπικά όσο και στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια καθώς όπως είπε η Ελληνική Πολιτεία, έχει παρελθόν, έχει παρόν και φυσικά έχει και μέλλον. «Γιατί πράγματι -όπως είπε ο πρωθυπουργός- στην Ελλάδα του 2023 δε γίνεται δύο τρένα να κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή και να μην το' χει αντιληφθεί κανείς. Δεν μπορούμε, δε θέλουμε και δεν πρόκειται να κρυφτούμε -όπως είπε ο πρωθυπουργός- πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα».

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις άμεσης βελτίωσης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων στις οποίες θα προβεί τις επόμενες μέρες ο κ. Γεραπετρίτης, μέχρι να ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης. Επίσης θα ζητήσει αμέσως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά κι από άλλες φίλες χώρες τη συνδρομή τους σε τεχνογνωσία για να αποκτήσουμε το ταχύτερο δυνατό ένα ακόμη πιο ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο. Παράλληλα ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει πρόσθετη κοινοτική χρηματοδότηση προκειμένου να συντηρηθεί και να αναβαθμιστεί γρήγορα το υφιστάμενο δίκτυο. Είπε επίσης ότι θα προτείνει σε όλα τα κόμματα να δεσμευτούν από τώρα ανεξαρτήτως του εκλογικού αποτελέσματος στην επόμενη Βουλή να συσταθεί Ειδική Επιτροπή δηλαδή Εξεταστική Επιτροπή που θα διερευνήσει την ιστορία των Ελληνικών Σιδηροδρόμων την τελευταία εικοσαετία.

«Χρέος όλων μας -όπως τόνισε από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός- είναι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Επίσης αποτελεί προτεραιότητα να διερευνηθεί πλήρως κάθε πτυχή και να μάθουμε τα αίτια της τραγωδίας έτσι ώστε αφενός να αποκλειστεί η επανάληψή της κι αφετέρου να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που ανήκουν».

«Είναι εύλογο ότι η τραγωδία αυτή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν δεν συνέτρεχαν μια σειρά συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που διαιωνίζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια», πρόσθεσε και αναφέρθηκε στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη διερεύνηση και ανάδειξη συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Τόνισε ότι είναι υπερκομματική, τεχνοκρατική και έχει επάρκεια ενώ όπως είναι αυτονόητο δεν θα ασχοληθεί με την απόδοση ευθυνών για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα. Θα επιτελέσει το έργο της, με διαφάνεια, με αντικειμενικότητα, χωρίς παρεμβάσεις, με πληρότητα στο συντομότερο δυνατό χρόνο ενώ σε καμιά περίπτωση δεν θα υποκαταστήσει την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Αντιθέτως τα συμπεράσματά της θα τεθούν στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Πρόσθεσε ότι στην κατεύθυνση αυτή ο πρωθυπουργός απέστειλε νωρίτερα επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης την προτεραιοποίηση των υποθέσεων που αφορούν στη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης και κατά την κρίση του κ. Ντογιάκου ανάθεση στο υψηλότερο δυνατό ανακριτικό επίπεδο της υπόθεσης αυτής.

Ειδική αναφορά έκανε στην παθογένεια των ελληνικών σιδηροδρόμων που είναι διαχρονική και πολύπλευρη και απαρίθμησε μια σειρά από αμάχητα γεγονότα όπως το θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα τον Μάιο του 2017 στο 'Αδενδρο Θεσσαλονίκης όπου σκοτώθηκαν 4 άτομα και τραυματίστηκαν 10.

Επίσης βανδαλισμοί και αδυναμία αποκατάστασης ζημιών με συνέπεια να σταματήσει σταδιακά η λειτουργία και του παλιού συστήματος της προηγούμενης τεχνολογίας όπου αυτό υπήρχε, οι διαδοχικές παρατάσεις σε μια σύμβαση που είχε υπογραφεί το 2014 κι έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2016, οι χρόνοι απόκρισης διάφορων δομών του ελληνικού κράτους για προμήθειες, προσλήψεις, η συνέπειες της περιόδου των μνημονίων στη στελέχωση και λειτουργία του Οργανισμού, η αλληλουχία λαθών το μοιραίο βράδυ του δυστυχήματος.

Τόνισε ότι επιδιώκεται η αλήθεια και η κυβέρνηση εγγυάται ότι θα χυθεί άπλετο φως σε κάθε διάσταση του γεγονότος.

Κλείνοντας υπογράμμισε ότι η ορθολογική αποτίμηση της κατάστασης στο σιδηροδρομικό δίκτυο δεν αποσκοπεί ούτε μπορεί να το πετύχει, να άρει αυτό το πέπλο οδύνης που έχει καλύψει την πατρίδα μας και σκιάζει τα πάντα. «Δεν βοηθά όμως ούτε ο μηδενισμός, ούτε οι γενικοί αφορισμοί, ούτε πολύ περισσότερο τα ψέματα που διακινούν ορισμένοι από την πρώτη κιόλας στιγμή της τραγωδίας».

«Ένα πράγμα είναι η ευθύνη σε κάθε επίπεδο κι ένα άλλο είναι η απόπειρα καπηλείας της θλίψης αλλά και της οργής που χαρακτηρίζει σήμερα την ελληνική κοινωνία», είπε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας είπε ότι την Πέμπτη στις 11 θα γίνει η τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα υπάρξει ενημέρωση από τον υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Υποδομών και Μεταφορών τον κ. Γεραπετρίτη για τα ζητήματα του τραγικού δυστυχήματος, θα συζητηθούν ενδεχόμενες θεσμικές κινήσεις και παρεμβάσεις που επιβάλλονται για κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν άμεσα.

