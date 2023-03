Κοινωνία

Ακρόπολη: Χειροπέδες σε Κύπριο που έπαιρνε πέτρες και μάρμαρα για σουβενίρ

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Τι βρέθηκε στην κατοχή του 26χρονου.

Με 33 πέτρες και 3 κομμάτια από μάρμαρο συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ένας 26χρονος από την Κύπρο, που κατηγορείται ότι τα αφαίρεσε από τον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης.

Η σύλληψη έγινε χθες το βράδυ από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομίας, καθώς και της νομοθεσίας περί όπλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, βραδινές ώρες της 5-3-2023 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, 26χρονος αλλοδαπός για κλοπή, παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομίας, καθώς και της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα ο κατηγορούμενος κατελήφθη να κινείται εντός του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, εκτός ωραρίου λειτουργίας του από τον φύλακα των εγκαταστάσεων, ο οποίος κάλεσε στο τηλεφωνικό Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Ανωτέρω αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τον 26χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποίησαν, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -33- πέτρες και -3- κομμάτια μαρμάρου, τα οποία είχε αφαιρέσει νωρίτερα από τον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και μαχαίρι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

