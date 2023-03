Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Ταυτοποιήθηκε ο 33χρονος αγνοούμενος από το Μπαγκλαντές

Ο Μοχαμάντ-Εντρίζ Μία. εργαζόταν στην Ελλάδα ως μικροπωλητής και είχε κατέβει για τις ανάγκες της δουλειάς του στην Αθήνα.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ακόμη θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Πρόκειται για τον 33χρονο Μοχαμάντ-Εντρίζ Μία από το Μπαγκλαντές, ο οποίος επέβαινε στη μοιραία αμαξοστοιχία IC-62 και ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, όπως επιβεβαίωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δικηγόρος της οικογενείας του άτυχου μετανάστη. Τα στοιχεία του δεν είχαν καταστεί εφικτό να ταυτοποιηθούν, κάτι που έγινε όμως μόλις πριν από λίγες ώρες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος Θανάσης Χατζάκος, δείγμα DNA από τον 33χρονο πάρθηκε από οδοντόβουρτσα που υπήρχε στο σπίτι του και ταυτοποιήθηκε με βιολογικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τον τόπο του δυστυχήματος.

Κατά τον κ. Χατζάκο, ο Μοχαμάντ-Εντρίζ Μία. εργαζόταν στην Ελλάδα ως μικροπωλητής και είχε κατέβει για τις ανάγκες της δουλειάς του στην Αθήνα. Την εξαφάνισή του είχε δηλώσει στις αστυνομικές αρχές ένας φίλος του (ομοεθνής), ο οποίος γνώριζε για το ταξίδι.

Όπως ανέφεραν φίλοι του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 33χρονος ζούσε περί τα δέκα χρόνια στην Ελλάδα κι έβγαζε το ψωμί του, πουλώντας αξεσουάρ (faux bijoux).

