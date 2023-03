Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Σε εφέτη ανακριτή οι έρευνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύγκληση της Ολομέλειας του Εφετείου Λάρισας. Ξεχωριστή έρευνα για τα έργα.



Την αναβάθμιση των ερευνών για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη δρομολόγησε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Σταμάτης Δασκαλόπουλος, ο οποίος έχει οριστεί από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως υπεύθυνος για την εποπτεία του συνόλου των ερευνών.



Μετά την απολογία και την προσωρινή κράτηση του σταθμάρχη, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ζήτησε να συγκληθεί άμεσα η Ολομέλεια του Εφετείου Λάρισας, προκειμένου να ανατεθεί σε εφέτη-ανακριτή η έρευνα για την ανείπωτη τραγωδία.



Η έρευνα, η οποία θα ανατεθεί με την επικείμενη απόφαση της Ολομέλειας των Εφετών σε ανώτερο δικαστικό, θα κινηθεί προς κάθε κατεύθυνση και θα ελεγχθούν τα πάντα, οι συνομιλίες με τους άλλους σταθμάρχες που έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, καθώς και αν υπήρξαν ευθύνες από τους μηχανοδηγούς, οι οποίοι, δυστυχώς, δεν βρίσκονται πια στη ζωή και είναι ανάμεσα στα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Ξεχωριστή έρευνα για τα έργα



Παράλληλα, και με αφορμή την επιστολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο, διατάχθηκε ξεχωριστή έρευνα της Δικαιοσύνης για την καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου με έλεγχο των συμβάσεων, γιατί δεν προχώρησαν, πόσα χρήματα δαπανήθηκαν, γιατί δεν τηρήθηκαν χρονοδιαγράμματα και ποιοι ευθύνονται για όλα αυτά. Η έρευνα ανατέθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα.



Στην επιστολή του, ο πρωθυπουργός ζήτησε αναβάθμιση της έρευνας στη Λάρισα στο υψηλότερο δυνατό ανακριτικό επίπεδο και έρευνες σε βάθος για τις καθυστερήσεις στα έργα από τη Δικαιοσύνη πριν ακόμα ολοκληρωθεί η έρευνα της Ειδικής Επιτροπής εμπειρογνωμόνων, το πόρισμα της οποίας, όπως αναφέρει, θα διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός: Απολύεται ο ένας από τους δύο διασώστες που έπλεναν με λάστιχο γυμνή γυναίκα

Τροχαίο: Φορτηγάκι έπεσε σε στάση λεωφορείου (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη – Αλικανιώτης: Δεν θέλω να με λένε ήρωα, το αυτονόητο έκανα