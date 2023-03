Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη: “Μετωπική” Βορίδη - Ραγκούση για τον σταθμάρχη

Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ του Τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και του υπουργείου Εσωτερικών για την μετάταξη του σταθμάρχη Λάρισας.



Συνεχίζεται ο "πόλεμος" ανακοινώσεων κυβέρνησης – ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τέμπη και τον σταθμάρχη.

Ο σταθμάρχης της Λάρισας «ήταν μετατασσόμενος και δεν είχε περιορισμό ορίου ηλικίας», καθώς τα όρια δεν αφορούν τους μετατασσόμενους υπαλλήλους σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση: ΦΕΚ 2623/Β/2022 για τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΟΣΕ, απαντά το υπουργείo Εσωτερικών στα περί «εξόφθαλμα παράνομης» μετάταξης του εν λόγω σταθμάρχη, από τον τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο απαντώντας στην ανακοίνωση του τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση περί «εξόφθαλμα παράνομης μετάταξης του σταθμάρχη» λόγω κωλύματος ηλικίας, «επειδή δήθεν ο ΟΣΕ απαιτούσε ρητώς κ εγγράφως υποψηφίους με όριο ηλικίας τα 48 έτη», ενώ καλούσε και την κυβέρνηση να απαντήσει «ποιος κυβερνητικός παράγοντας πίεσε και επέβαλε την παράνομη μετάταξη του μοιραίου Σταθμάρχη», διευκρινίζει ότι:

Οι υποψήφιοι για διορισμό στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος διέπονται από την σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3326/Β/2022) όπου καθορίζονται τα ειδικά όρια ηλικίας διορισμού προσωπικού.

Ο εν λόγω υπάλληλος ήταν μετατασσόμενος και δεν είχε περιορισμό ορίου ηλικίας. Τα όρια ηλικίας δεν καταλαμβάνουν τους υπό μετάταξη υπαλλήλους σύμφωνα με το άρθρο 33 της Υπουργικής Απόφασης με ΦΕΚ 2623/Β/2022 που αφορά στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΟΣΕ.

Τα λεγόμενα επιθυμητά προσόντα δεν αποτελούν νομικές προϋποθέσεις παρά μόνο επιθυμητές κατευθύνσεις που αναζητά ο Οργανισμός, τα οποία όμως προφανώς δεν τον κωλύουν από το να κάνει επιλογές, καθώς δεν αποτελούν τυπικές προϋποθέσεις είτε για πρόσληψη είτε για μετάταξη και οι οποίες ορίζονται μόνο από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι ο ΟΣΕ προκήρυξε συνολικά στον A΄ Κύκλο Κινητικότητας του 2022, 114 θέσεις. Από αυτές τις 114 θέσεις, καλύφθηκαν μόλις 8 θέσεις συνολικά. Από τις 114 θέσεις οι 18 αφορούσαν Σταθμάρχες, εκ των οποίων καλύφθηκαν οι δυο μόλις θέσεις.

Κλείνοντας την ανακοίνωση του το ΥΠΕΣ χαρακτηρίζει θλιβερό το γεγονός «σε ζητήματα τόσο ευαίσθητα και με τέτοιο έντονο συναισθηματικό και ηθικό φορτίο, ο ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει τη στοιχειώδη πρόνοια τουλάχιστον να διαβάσει με επιμέλεια τη νομοθεσία, προτού κατακεραυνώσει την Κυβέρνηση για τις δήθεν παράνομες ενέργειές της».

Ραγκούσης: Επίσημη ομολογία κυβερνητικής ενοχής η απάντηση Βορίδη

Με νέα ανακοίνωση ο Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Ραγκούσης, απαντά σε όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών για τη μετάταξη του σταθμάρχη Λάρισας.

«Αυτό ακριβώς περιμέναμε. Η χθεσινοβραδινή απάντηση της κυβέρνησης, μέσω του υπουργού Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη, αποτελεί την πιο επίσημη ομολογία κυβερνητικής ενοχής, καθώς και την πιο έγκυρη επιβεβαίωση της διαπίστωσης που καταλήξαμε ότι "τελικά, το πελατειακό-επιτελικό κράτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι αυτό που δυστυχώς βρίσκεται πίσω από την τραγωδία στα Τέμπη"», απαντάει σήμερα ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Ραγκούσης, στην ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη.

«Εξηγούμαστε. Τι προκύπτει από την αντιπαραβολή της χθεσινοβραδινής κυβερνητικής απάντησης, με το ΦΕΚ της μετάταξης του μοιραίου Σταθμάρχη στον ΟΣΕ της Λάρισας; Προκύπτει η πλήρη γνώση και συνέργεια της κυβέρνησης, στην προσπάθεια συγκάλυψης της παράνομης μετάταξης του μοιραίου Σταθμάρχη», αναφέρει και συνεχίζει:

«Πως; Με την ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ εξαίρεση του ορίου ηλικίας, μέσα από την Υπουργική Απόφαση Καραμανλή, στις 30 Μαΐου 2022, (ΦΕΚ 2623). Τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση δηλαδή, που αναφέρει και επικαλείται στην απάντησή του ο κ. Βορίδης».

«Γιατί ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ;», διερωτάται ο Γ. Ραγκούσης γι να εξηγήσει: « Διότι σύμφωνα με το ΦΕΚ της μετάταξης, άρα πριν από την Υπουργική Απόφαση Καραμανλή, στις 30 Μαΐου, είχαν ήδη συντελεστεί τα εξής:

Στις 7 Απριλίου 2022, ο ΟΣΕ είχε ήδη θέσει το όριο ηλικίας των 48 ετών ως προϋπόθεση για μετάταξη σε θέση Σταθμάρχη. Στις 13 Απριλίου 2022, ο Σταθμάρχης είχε ήδη υποβάλλει αίτηση, η οποία θα έπρεπε αμέσως να είχε απορριφθεί λόγω υπέρβασης στο όριο ηλικίας. Στις 17 Μαΐου 2022, με το έγγραφο προς την υπηρεσία του, καθώς και με το από 25 Μαΐου 2022 απαντητικό έγγραφο της υπηρεσίας του που ενέκρινε την μετάταξη, είχε ήδη ολοκληρωθεί παράνομα η προαπαιτούμενη διαδικασία».

«Συνεπώς, μετά την απάντηση της κυβέρνησης μέσω του Υπουργού Εσωτερικών δεν απέμειναν ερωτήματα σε κανέναν πολίτη. Τα στοιχεία, τα επίσημα έγγραφα, οι αδιαμφισβήτητες ημερομηνίες, η αλληλουχία των γεγονότων, καταδικάζουν απόλυτα την κυβέρνηση Μητσοτάκη», τονίζει και καταλήγει:

«Δυστυχώς, εάν είχε τηρηθεί η νομιμότητα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν θα είχε μπορέσει να καταλάβει τη συγκεκριμένη θέση του Σταθμάρχη Λάρισας και δεν θα βρισκόταν να ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα τη μοιραία βραδιά της 28ης Φεβρουαρίου».

Υπ. Εσωτερικών: Θετικό που ο κ. Ραγκούσης αντελήφθη ότι ουδέν παράνομο υπάρχει στη μετάταξη του σταθμάρχη

Αναφορικά με τη σημερινή ανακοίνωση του κ. Ραγκούση είναι θετικό ότι τελικά αντελήφθη πως ουδέν παράνομο υπάρχει στη μετάταξη του σταθμάρχη καθώς η υπηρεσιακή μεταβολή της επήλθε με την έκδοση του ΦΕΚ 1549/Γ/30.6.2022 ενώ η Υπουργική Απόφαση Καραμανλή είχε ήδη εκδοθεί από 30 Μαΐου του ίδιου έτους» αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής:

«Δεύτερον, ο κ. Ραγκούσης αλλάζοντας σήμερα τη βάση της κριτικής στην Κυβέρνηση, αφού πλέον κατέστη προφανές ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, ισχυρίζεται ότι δολίως εξεδόθη η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση. Η απάντηση είναι: Προφανώς και όχι.

Διότι, τι είδους δολιότητα μπορεί να υπάρχει όταν προκηρύσσονται 18 θέσεις και πληρώνονται μόλις δύο; Πλεόνασμα ζητήσεως υπήρχε και όχι προσφοράς, ώστε να υπάρχει αναγκαιότητα ρουσφετολογικής λύσης. Ο ΟΣΕ ζητούσε υπαλλήλους για να μεταταχθούν και ουδείς ενδιαφερόταν. Σε ποιον να γίνει ρουσφέτι και γιατί;

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί σε κάθε περίπτωση ότι τα όρια ηλικίας που τίθενται για τους νεοπροσλαμβανόμενους και όχι για τους μετατασσόμενους δεν αποτελούν όρια ηλικίας μετά τα οποία σταματά η παροχή της εργασίας, αλλά όρια ηλικίας για την πρόσληψη. Προφανώς, οι νεοπροσλαμβανόμενοι, με το όποιο όριο ηλικίας συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι την συνταξιοδότησή τους, χωρίς να τίθεται οποιοδήποτε θέμα φυσικής τους ικανότητας για παροχή εργασίας».

Ραγκούσης: Δεν θα ακολουθήσουμε την κυβέρνηση σε αυτόν τον ευτελή κατήφορο

Άμεση ήταν η απάντηση του Γιάννη Ραγκούση στον υπουργών Εσωτερικών Μάκη Βορίδη. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Δεν θα ακολουθήσουμε την κυβέρνηση σε αυτόν τον ευτελή κατήφορο που διάλεξε τέτοιες μέρες, πιστεύοντας ότι μπορεί έτσι να αποφύγει τις αποδεδειγμένες με στοιχεία και ημερομηνίες ευθύνες της για την παράνομη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη Λάρισας. Ούτε με τη νέα απάντησή του ο κ. Βορίδης τόλμησε να αμφισβητήσει την ακρίβεια κανενός από τα στοιχεία ή τα έγγραφα που παραθέσαμε χθες και σήμερα. Όσο κι αν προσπαθεί να προκαλέσει σύγχυση για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης, η μοναδική αλήθεια είναι ότι το όριο ηλικίας των 48 ετών τέθηκε από τον ίδιο τον ΟΣΕ αποκλειστικά για μετατάξεις και σε καμία περίπτωση για προσλήψεις, όπως προκύπτει ξεκάθαρα από τα Στοιχεία Θέσεων του 1ου Κύκλου Κινητικότητας της 7ης Απριλίου 2022.



Επίσης, αποδείχθηκε η πλήρης γνώση και συνέργεια της κυβέρνησης στην προσπάθεια συγκάλυψης της παράνομης μετάταξης του μοιραίου σταθμάρχη με την ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ εξαίρεση του ορίου ηλικίας, μέσα από την Υπουργική Απόφαση Καραμανλή, στις 30 Μαΐου 2022. (ΦΕΚ 2623). Όσο για το παραπειστικό ερώτημα, «Γιατί να γίνει ρουσφέτι, αφού ουδείς άλλος ενδιαφερόταν;», η απάντηση είναι απλούστατη, την έχουν κατανοήσει όλοι και είναι: διότι μόνο έτσι θα μπορούσαν να διορίσουν παράνομα τον εκλεκτό της κυβέρνησης ως σταθμάρχη Λάρισας, δεδομένου ότι δεν πληρούσε το κριτήριο της ηλικίας για τη μετάταξή του.»

