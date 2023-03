Πολιτική

Ανδρουλάκης: Χρέος μας να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά ισχυρό κράτος

Σύσκεψη με ειδικούς στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών δικτύων είχε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. "Πυρά" κατά του πρωθυποργού και της κυβέρνησης.



«Έχουμε χρέος ως πολιτικό σύστημα να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά ισχυρό κράτος, το οποίο θα διασφαλίζει τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία. Και όχι ένα κράτος το οποίο, δυστυχώς, λειτουργεί με πελατειακούς όρους και με προτεραιότητες, που δεν βοηθούν την Ελλάδα να γίνει μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα σε επίπεδο υποδομών, ευκαιριών, προοπτικής για το μέλλον και ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης με ειδικούς στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών δικτύων που είχε το μεσημέρι.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσέθεσε ότι το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη αποτύπωσε την αδυναμία του κράτους να δημιουργήσει ασφαλείς μεταφορές με τροχήλατα μέσα, τα όποια στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι στην πρωτοπορία, όντας τα πιο οικολογικά, επισημαίνοντας παράλληλα τις μεγάλες επενδύσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία και ιδιαίτερα το Ταμείο Ανάκαμψης, που κάνουν άλλα κράτη-μέλη.

Παράλληλα, μίλησε με σκληρά λόγια για το επιτελικό κράτος, κατακρίνοντας έντονα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης. «Αποδείχθηκε ότι αυτό που η σημερινή κυβέρνηση αποκαλεί επιτελικό κράτος, ήταν μια παρέα στελεχών γύρω από τον Πρωθυπουργό, η οποία δεν μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες που θέλουμε ώστε να υπάρξει ένας άλλος τρόπος διακυβέρνησης, με αξιοκρατία, με συνέπεια και με στρατηγικό πλάνο για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων για το παρόν αλλά και το μέλλον της χώρας» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Από τη σύσκεψη προέκυψε πλέγμα άμεσων προτάσεων. Συγκεκριμένα:

Άμεση εγκατάσταση φωτοσήμανσης στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου Λάρισα-Θεσσαλονίκη

Ενίσχυση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού με αξιοκρατικές διαδικασίες

Αναδιάταξη όλου του πλέγματος οργάνωσης των σιδηροδρόμων σε νέα υγιή βάση

Απευθείας επικοινωνία και συνεργασία ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ

Περιφρούρηση της περιουσίας του ΟΣΕ από δολιοφθορές ή βανδαλισμούς

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και κοινοβουλευτικός υπεύθυνος του τομέα Μεταφορών, Χρήστος Γκόκας, ο πολιτικός μηχανικός και γραμματέας του τομέα Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Σαρηγιάννης, ο πρόεδρος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, πολιτικός μηχανικός (Msc Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών) Νίκος Μήλης, η διευθύντρια της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Ηρώ Δουμάνη και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορευματικών Μεταφορών ΣΕΣ, Ευριπίδης Σακελλαρίου.

Συνοψίζοντας τη συζήτηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε: «Το λιγότερο που πρέπει να γίνει, είναι η φωτοσήμανση το συντομότερο, κάτι που θα επιτρέψει ασφαλή μετακίνηση στο δίκτυο Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό των Επιτροπών. Δημιουργούν Επιτροπές, υπο-επιτροπές για να κρύψουν κάτω από το χαλί τις ευθύνες. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πρέπει η Δικαιοσύνη να καλέσει όλα τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται με τη Σύμβαση του 2014, η οποία προέβλεπε την εγκατάσταση του συστήματος μέσα σε δύο χρόνια. Είναι εγκληματική η αδράνεια στην υλοποίηση αυτής της σύμβασης. Γνωρίζουμε, επίσης, όλοι πάρα πολύ καλά ότι ο ΟΣΕ τα τελευταία δέκα χρόνια έχει πολύ λιγότερο προσωπικό».

