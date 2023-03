Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το καθηλωτικό επεισόδιο της Δευτέρας, της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

«Τον λύκο φοβούνται τα πρόβατα, αλλά ο βοσκός τα πηγαίνει για σφαγή.»

Τόμας Χομπς

Ο Αλέκος συνεχίζει την προσπάθειά του να ενοχοποιήσει την Άννα, ακόμη και ως ηθικό αυτουργό, για τον θάνατο του γιου του, παρόλο που όλα πια αποδεικνύουν το αντίθετο.

Η Άννα δε θα μείνει με σταυρωμένα χέρια και θα ζητήσει, κρυφά, βοήθεια από τον Γεράσιμο.

Ο Νίκος είναι έτοιμος να παρατήσει την οικογένειά του και να το σκάσει με τη Δώρα. Θα δεχτεί η Δώρα;

Ο Θοδωρής και ο Άκης βρίσκονται στριμωγμένοι από τη μαφία. Τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να γλυτώσουν;

Η Υβόννη δεν αντέχει στην ιδέα ότι ο Στέλιος είναι στη φυλακή. Προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να τον βγάλει. Η βοήθεια, όμως, θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένει.

Ο Δημήτρης θα επισκεφτεί τον Στέλιο και θα ανακαλύψει κάτι που θα βοηθήσει τις έρευνες. Μία τυχαία συνάντηση θα τον βάλει σε σκέψεις…

Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

