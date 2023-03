Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι: ο Λιότσιος κατονόμασε όσους είχαν αρμοδιότητα να διατάξουν εκκένωση

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας, κατονόμασε όσυς είχαν την ευθύνη για την απόφαση εκκένωσης στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Τα πρόσωπα που είχαν αρμοδιότητα να διατάξουν εκκένωση στο Μάτι κατονόμασε ο δικαστικός πραγματογνώμονας Δημήτρης Λιότσιος που καταθέτει για πέμπτη δικάσιμο στην δίκη για την φονική πυρκαγιά, που άφησε πίσω της εκατόμβη νεκρών, της 23ης Ιουλίου 2018.

Ο επιπυραγός που ορίστηκε από την Εισαγγελία να ερευνήσει τις αιτίες που η φωτιά εξελίχθηκε σε τραγωδία, κατέθεσε πως δεν ισχύει το επιχείρημα που προβάλλεται, ακόμη και στα Διοικητικά δικαστήρια, ότι δεν ήταν επιχειρησιακά ενδεδειγμένη μία τακτική απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής. Παράλληλα, τόνισε πως δεν δόθηκε καμία οδηγία στους πολίτες, ώστε να γνωρίζουν τι έπρεπε να πράξουν και πως να κινηθούν για να σωθούν.

Αναφέροντας μετά από σχετική ερώτηση πως η αμοιβή του για την έρευνα που έκανε ήταν 150 ευρώ, ο επιπυραγός τόνισε πως από πολύ νωρίς με το ξέσπασμα της πυρκαγιάς οι επικεφαλής είχαν εικόνα για την κρισιμότητα της κατάστασης και πως είχαν μπροστά τους σχεδόν μία ώρα για να εκκενώσουν, αφού γνώριζαν πως δεν υπήρχαν συνθήκες για να αντιμετωπιστεί η φωτιά. "Δεν έγινε η κινητοποίηση που έγινε νωρίτερα στην Κινέτα" είπε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων των θυμάτων ο μάρτυρας απαρίθμησε εκείνους από τους 21 κατηγορούμενους είχαν την ευθύνη για την εντολή απομάκρυνσης των πολιτών.

Δικηγόρος: Τελικά τις πταίει για όλα αυτά;

Μάρτυρας: Αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Έγω αποτύπωσα όλα τα στοιχεία, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το κρίνει το δικαστήριο.

Δικηγόρος: Ποιος έχει το πρόσταγμα το σχεδιασμό και το συντονισμό της επιχείρησης απομάκρυνσης

Μάρτυρας: Το ΕΣΚΕ

Δικηγόρος: Το ΕΣΚΕ ήταν όργανο. Ποιος; Συγκεκριμένα

Μάρτυρας: Ο (τότε υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος) Σωτήρης Τερζούδης, ο (τότε αρχηγός) Βασίλης Ματθαιόπουλος, ο (τότε) διοικητής του ΕΣΚΕ Ιωάννης Φωστιερης και ο (τότε) Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης.

Δικηγόρος: Στις 17.00 το ΕΣΚΕ που είναι όλοι μαζεμένοι, γνωρίζουν όλα τα δεδομένα. Απο τη στιγμή εκείνη ποιος και τι όφειλε να πράξει;

Μάρτυρας: Από 16.45 υπήρχε όλη η Ενημέρωση, οι επίγειοι επικεφαλής εκλιπαρούσαν για εναέρια μέσα.

Δικηγόρος: Υπάρχει η δυνατότητα απομάκρυνσης;

Μάρτυρας: Μέχρι τις 17.30. Είχαν ενημερωθεί οι Ματθαιόπουλος και Χρήστος Γκολφίνος (τότε υπεύθυνος για τις επίγειες δυνάμεις του ΠΣ) για τη φωτιά, δεν υπήρχαν οι συνθήκες για να αντιμετωπιστεί η φωτιά, επιχειρούσε μόνο ένα ελικόπτερο. Έπρεπε να δοθεί εντολή απομάκρυνσης.

Δικηγόρος: 'Αρα όλοι όσοι ήταν στο ΕΣΚΕ γνώριζαν για τη φωτιά. Όφειλε ο επικεφαλής να κάνει εισήγηση για την απομάκρυνση πολιτών;

Μάρτυρας: Ναι αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν την έκανε. Από την στιγμή που υπάρχει επικινδυνότητα οικισμών έπρεπε να λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα του, θα κινδύνευαν άνθρωποι.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε κατά την εξέταση του και πάλι στις πιέσεις και τις απειλές που δέχθηκε από τον κατηγορούμενο τότε υπαρχηγό της Πυροσβεστικής Β. Ματθαιόπουλο για να μην αποκαλύψει στοιχεία.

