Τρένα και Προαστιακός ακινητοποιημένα μέχρι την Τετάρτη

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τα σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.



Ακινητοποιημένα θα μείνουν μέχρι και την Τετάρτη 8 Μαρτίου τρένα και προαστιακός μετά τις αποφάσεις των σωματείων εργαζόμενων της Ηellenic Train να συνεχιστεί η απεργία στον σιδηρόδρομο μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τεμπη..

Ειδικότερα, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση των σωματείων εργαζομένων της Hellenic Train, (Σωματείο Εργαζομένων Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης με την Πανελλήνια Ένωση Σταθμαρχών ΟΣΕ) αποφασίστηκε η συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων μέχρι και την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 τονίζοντας ότι «δίνουμε μάχη για την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων αλλά και για να λάμψει η αλήθεια και να βρεθούν οι ένοχοι του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

«Απαιτούμε από όλους τους αρμόδιους φορείς», δηλώνουν οι εργαζόμενοι, «να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη των σχετικών μέτρων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια στον ελληνικό σιδηρόδρομο, με σκοπό να μη βιώσουν ξανά εργαζόμενοι και συμπολίτες μας τέτοια ολέθρια τραγωδία».

