Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: χωρίς Νεϊμάρ για την υπόλοιπη σεζόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βραζιλιάνος σταρ του ποδοσφαίρου θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Πόσους μήνες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

«Σοκ» στην Παρί Σεν Ζερμέν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής ομάδας, ο Νεϊμάρ θα πρέπει να μείνει εκτός ομάδας για διάστημα 3-4 μηνών, αφού θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αστράγαλο.

«Ο Νεϊμάρ παρουσίασε προβλήματα αστάθειας στον δεξιό αστράγαλο τα τελευταία χρόνια. Μετά το τελευταίο του διάστρεμμα που συνέβη στις 20 Φεβρουαρίου, το ιατρικό επιτελείο της Παρί Σεν Ζερμέν συνέστησε επέμβαση αποκατάστασης συνδέσμων, προκειμένου να αποφευχθεί μεγάλος κίνδυνος υποτροπής. Όλοι οι εμπειρογνώμονες που ρωτήθηκαν επιβεβαίωσαν αυτήν την ανάγκη.

Η επέμβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στο νοσοκομείο ASPETAR της Ντόχα. Αναμένεται διάστημα 3 με 4 μηνών πριν την επιστροφή του στη συλλογική προπόνηση», ανέφερε ο γαλλικός σύλλογος.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - Καλάβρυτα: ανείπωτος πόνος στην κηδεία της 19χρονης Αναστασίας (εικόνες)

Ωρωπός: Απολύεται ο ένας από τους δύο διασώστες που έπλεναν με λάστιχο γυμνή γυναίκ

Τροχαίο: Φορτηγάκι έπεσε σε στάση λεωφορείου (εικόνες)