Τραγωδία στα Τέμπη: οι δικλείδες ασφαλείας που ενεργοποιούνται όταν δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση

Ποιες ενέργειες έπρεπε να έχουν γίνει για να αποφευχθεί η μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Ερωτήματα υπάρχουν σχετικά με τις δικλείδες ασφαλείας που όφειλαν να υπάρχουν για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, πολλώ δε μάλλον, αφού τα συστήματα τηλεδιοίκησης δεν βρίσκονταν σε λειτουργία.

Όπως εξηγούν έμπειροι σταθμάρχες και μηχανοδηγοί στον ΑΝΤ1, ο κανονονισμός εργασίας περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 δικλείδες ασφαλείας για τέτοιες περιστάσεις.

Στην περίπτωση που ο σταθμάρχης αποφασίσει να βάλει ένα τρένο σε γραμμή αντίθετης κυκλοφορίας, προβλέπεται να βγει στην αποβάθρα και να παραδώσει το υπόδειγμα με το κόκκινο φωτόσημο κυκλοφορίας στον μηχανοδηγό του τρένου και έχει την υποχρέωση να περιμένει και να να δει την αλλαγή στην πορεία του τρένου.

Την ίδια δουλειά μπορεί να κανει και με το ραδιοτηλέφωνο όπως συνέβει με τον σταθμάρχη Λάρισας καθώς μπροστά του έχει τον γνωστό πλέον πίνακα που μπορεί να δει το τρένο στη γραμμή και να δει ότι κινείται εν προκειμένω, στη γραμμή καθόδου.

Παρών στις διαδικασίες πρέπει να είναι και ο κλειδούχος που διαπιστώνει την κατεύθυνση του τρένου.

Ο μηχανοδηγός που βρίσκεται πάνω στο τρένο με τη σειρά του οφείλει να κάνει ανακοίνωση ότι η αμαξοστοιχία 62 αναχωρεί από τον σταθμο Λάρισας με κόκκινο φωτόσημο εισόδου εως τους Νέους Πόρους από τη γραμμη καθόδου. Αν είχε συμβεί αυτό - που δεν το γνωρίζουμε - την αναγγελία αυτή θα μπορούσε θεωρητικά να ακούσει η εμπορική αμαξοστοιχία που κινούνταν στην ίδια γραμμή.

Κάθε μηχανοδηγός έχει χαρτί μπροστά του με δρομολόγια και ξέρει περίπου τι θα βρει μπροστά του και οφείλει - βάσει του κανονισμού - να το αναφερει.

Ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας κοιτάζει από το παράθυρο του τρένου την κατεύθυνσή του αλλά και τα κλειδιά που βρίσκονται στη διαδρομή και παρεμβαίνει αν χρειαστεί.

Ο σταθμάρχης Λάρισας επίσης θα πρέπει να έχει ενημερώσει τον σταθμάρχη Νέων Πόρων για το τρενο που έχει λάθος κατεύθυνση.

Και τέλος ενω βλέπουμε τα λάθη που γίνονται εκτός από την έλλειψη της υποδομής ερώτημα τίθεται εάν υπάρχει τηλεγράφημα διακοπής κυκλοφοριίας στη γραμμή ανόδου που όπως όλα δείχνουν δεν υπήρχε, με αποτέλεσμα, η μοιραία αμαξοστοιχία να έπρεπε να παραμείνει στη γραμμή της κι έτσι να αποφευχθεί η τραγωδία.

