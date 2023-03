Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Δεν έχουν ταυτοποιηθεί δύο από τους 57 νεκρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επτά από τους τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ολοκληρώθηκε το έργο συντονισμού, ανακοίνωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος.



Πενήντα πέντε θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, έχουν ταυτοποιηθεί επισήμως ενώ η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά δυο αγνοούμενους, εκ των οποίων μία δηλωθείσα αγνοούμενη και ένας αγνώστων στοιχείων. Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση του κυβερνητικού κλιμακίου υπό τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, αρμόδιο για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστο Τριαντόπουλο, το οποίο και βρίσκεται από την Πέμπτη στην περιοχή της Λάρισας, και ολοκλήρωσε το έργο συντονισμού στο πεδίο των δράσεων και ενεργειών μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ένα έργο -όπως αναφέρει η ανακοίνωση- «συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων και ενεργειών, σε ένα πλαίσιο στενότατης συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και όλους τους υπεύθυνους, αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς. Με απόλυτο σεβασμό στα θύματα του τραγικού δυστυχήματος που συγκλόνισε την πατρίδα μας, και τις οικογένειές τους».

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν επισήμως ταυτοποιηθεί 55 θύματα, για τα οποία έχουν εγκαίρως -και με την αρωγή ειδικών- ενημερωθεί οι οικογένειες και έχουν παραδοθεί οι σοροί (51 σοροί) ή έχει δρομολογηθεί η παραλαβή τους από τις οικογένειές τους (4 σοροί). Το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζεται για δύο αγνοούμενους, εκ των οποίων μια δηλωθείσα αγνοούμενη και ένας αγνώστων -προς το παρόν- στοιχείων αγνοούμενος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας, οι τραυματίες που νοσηλεύονται σε 4 νοσοκομεία είναι 20, εκ των οποίων οι 7 είναι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Σημειώνεται, ότι 61 τραυματίες έχουν εξέλθει της νοσηλείας τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία και την εικόνα από όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο συλλογής και αποκατάστασης στο πεδίο του τραγικού δυστυχήματος, έχουν περισυλλεχθεί και μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τα συντρίμμια και τα βαγόνια του τραγικού δυστυχήματος των δύο αμαξοστοιχιών, που περιλάμβανε είκοσι τέσσερα (24) βαγόνια/μηχανές συνολικού βάρους κοντά στους 2.000 τόνους, ενώ ο χώρος έχει αποκατασταθεί.

Και η ανακοίνωση καταλήγει:

«Μετά την παρουσία στο πεδίο, το έργο συντονισμού, υποστήριξης και αρωγής συνεχίζεται, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους υπεύθυνους και αρμόδιους και, πάντα, με απόλυτο σεβασμό στα θύματα, στις οικογένειες, στους οικείους, καθώς και στην ελληνική κοινωνία».





Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - Καρδίτσα: σπαραγμός στην κηδεία του 21χρονου φοιτητή (εικόνες)

Ωρωπός: Απολύεται ο ένας από τους δύο διασώστες που έπλεναν με λάστιχο γυμνή γυναίκα

Απεργία: Λεωφορεία και Τρόλεϊ τραβούν “χειρόφρενο” την Τετάρτη