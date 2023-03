Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Ο Κιλιτσντάρογλου υποψήφιος της αντιπολίτευσης

Ο ηγέτης του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είναι ο "εκλεκτός" της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές.

Κοινός υποψήφιος της τουρκικής αντιπολίτευσης υποδείχθηκε ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ηγέτης του Ρεπουπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, με ομοφωνία της Εθνικής Συμμαχίας των 6 κομμάτων που συνήλθαν σήμερα στα γραφεία του Κόμματος Ευδαιμονίας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η ανακοίνωση έγινε από τον αρχηγό του Κόμματος Ευδαιμονίας Τεμέλ Καραμολάογλου. Έξω από τα κεντρικά γραφεία του Κόμματος Ευδαιμονίας είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς χιλιάδες κόσμου που φώναζαν συνθήματα «Η ελπίδα του λαού ο Κιλιτσντάρογλου» και «Ενωμένοι θα κερδίσουμε».

«Το τραπέζι μας είναι το τραπέζι της ειρήνης και της αδελφοσύνης. Με τη βοήθεια του Θεού θα πετύχουμε μαζί. Ως Εθνική Συμμαχία θα κυβερνήσουμε την Τουρκία μέσω διαβουλεύσεων και συναίνεσης», είπε ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην πρώτη του σύντομη ομιλία και ανακοίνωσε ότι στην περίοδο αυτή της μετάβασης στο κοινοβουλευτικό σύστημα οι ηγέτες των άλλων κομμάτων της Συμμαχίας θα είναι Αντιπρόεδροι. Όπως είπε συμφώνησαν στη μετάβαση σε ένα ενισχυμένο κοινοβουλευτικό σύστημα.



Πηγές των τουρκικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι έξι ηγέτες υπέγραψαν τον "Οδικό Χάρτη της ΔιαδικασίαςΜετάβασης στο Ενισχυμένο Κοινοβουλευτικό Σύστημα". Σύμφωνα με το 12ο άρθρο του κειμένου, οι δήμαρχοι Εκρέμ Ιμάμουγου και Μανσούρ Γιαβάς θα γίνουν αντιπρόεδροι την κατάλληλη στιγμή. Να σημειωθεί ότι αυτός ήταν και ο όρος της ηγέτιδας του Καλού Κόμματος Μεράλ Ακσενέρ για να επιστρέψει στο τραπέζι των 6.

