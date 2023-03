Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Κατσιούλης: Από το χτύπημα έχασα τις αισθήσεις μου, νόμιζα ότι θα πεθάνω (βίντεο)

Τον εφιάλτη που έζησε κατά την σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη περιέγραψε στον ΑΝΤ1 επιβάτης της αμαξοστοιχίας. Παρά το σοκ βρήκε τη δύναμη να βοηθήσει μια μητέρα με τα δυο παιδιά της.

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, όταν συγκρούστηκαν τα δύο τρένα στα Τέμπη, περιγράφει μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Θεόδωρος Κατσιούλης, επιβάτης στο τρίτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας.

Παρά το σοκ που υπέστη, βρήκε τη δύναμη να βοηθήσει μια μητέρα με τα δυο παιδιά της. Δηλώνει όμως, πώς δεν θα ταξιδέψει ξανά με τρένο.

«Άρχισα να κάνω την προσευχή μου, νόμιζα θα πεθάνω και εγώ, δεν μπορούσα να πάρω αναπνοή, ακόμη δεν μπορώ να πάρω καλά», λέει στον ΑΝΤ1 ο Θοδωρής Κατσιούλης .

Βαγόνι 3 θέση 41… Σε αυτή βρίσκονταν ο κ. Θοδωρής Κατσιούλης, όταν σημειώθηκε η φοβερή σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, με τον ίδιο να χάνει για λίγο τις αισθήσεις του και να ζει το απόλυτο χάος.

«Ήρθε μία δύναμη, σαν να με χτύπησε κάτι, με πέταξε από τη θέση στα διπλανά καθίσματα, έχασα τις αισθήσεις μου, χτύπησα όλη τη δεξιά πλευρά, ήμουν κάτω. Μετά από δύο λεπτά που άνοιξα τα μάτια μου είδα πολύ σκοτάδι και έναν καπνό. Φώναζαν κάτι κορίτσια και έλεγαν είμαστε εγκλωβισμένοι. Ένα παιδί ανέβηκε πάνω και έσπασε με ένα σίδερο το τζάμι, βγήκε μία κοπέλα και δεύτερος σηκώθηκα να βγω και εγώ, δεν θυμάμαι τι είχε εκεί. Κρατήθηκα από τα τζάμια, κοιτάω κάτω και ήταν ψηλά. Έβαλα σιγα σιγά το πόδι μου για να κρατηθώ» περιγράφει ο κ. Κατσιούλης.

Εκείνες τις τραγικές ώρες ο ίδιος εκτός από το να σώσει τον ίδιο του τον εαυτό, βοήθησε και μία μητέρα με δύο παιδιά. «Εκείνη τη στιγμή που προσπαθούσα να ισορροπήσω ήρθε μία μάνα με παιδιά και μου ζήτησε να βοηθήσω. Έπιασα το κορίτσι ήταν παγωμένο. Του έλεγα πήδα- πήδα σιγά γιατί και εγώ φοβόμουν και το άλλο παιδάκι του λέω πήδα και έπεσα και εγώ πάνω σε λαμαρίνες», λέει ο κ. Κατσιούλης.

Το εισιτήριο θανάτου για 57 συνανθρώπους μας για τον κ. Θόδωρο έγινε εισιτήριο ζωής. «Για εμένα έγινε εισιτήριο ζωής τελικά, θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Δεν πρόλαβα να έχω συναισθήματα, πάγωσα, απλώς να επιβιώσω. Η δύναμη της ζωής είναι πιο δυνατή από το θάνατο», ανέφερε συγκινημένος.

Φέροντας μικροκακώσεις στο κεφάλι, μώλωπες και εκδορές σε όλο του το σώμα και έχοντας σπάσει τη μύτη του νοσηλεύτηκε στο γενικό νοσοκομείο Λάρισας. «Τρεις μέρες νοσηλεύτηκα. Να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς και το προσωπικό, κανένας άλλος δεν νοιάστηκε να ρωτήσει τι κάνουμε εκεί που ήμουν εγώ ήμασταν 6 άτομα», ανέφερε.

Ο ίδιος έχει χάσει τον ύπνο του εδώ και 5 ημέρες και όπως είπε δεν σκοπεύει να ξανά μπει σε τρένο.

