Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Νίκη και ξανά κορυφή για τους “πράσινους”

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή της Super League μετά την νίκη επί του Παναιτωλικού.

Στην κορυφή της Super League (με ένα αγώνα περισσότερο απ’ την ΑΕΚ) επέστρεψε ο Παναθηναϊκός έπειτα απ’ τη νίκη του επί του Παναιτωλικού στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με 2-0 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής. Οι δύο Αργεντινοί Ντάνιελ Μαντσίνι (62’) και Σεμπαστιάν Παλάσιος (85’) «καθάρισαν» το τρίποντο για τους «πράσινους» που είχαν και τρία δοκάρια στο ματς (δύο με τον Χουάνκαρ και ένα με τον Κουρμπέλη), χάνοντας πολλές ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με διάθεση να κυνηγήσει ένα γρήγορο γκολ και να απλοποιήσει τη ζωή του και στο 4’ το καλοχτυπημένο φάουλ του Μάγκνουσον πέρασε λίγο άουτ απ’ το οριζόντιο δοκάρι του Γκρατερόλ.

Οι «πράσινοι» άρχισαν να δυσκολεύονται μετά το δεκάλεπτο απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα του Παναιτωλικού όμως στο 28’ έφτασαν μία... ανάσα από το 1-0, όταν από λάθος γύρισμα του Σενγκέλια προς τον Γκρατερόλ, ο Σπόραρ έκλεψε την μπάλα, πέρασε τον γκολκίπερ και πλάσαρε στην κενή εστία, αλλά ο Μλάντεν έκοψε με τάκλιν πάνω στη γραμμή. Σε μία φάση, όπου οι γηπεδούχοι παραπονέθηκαν έντονα για επαφή της μπάλας στο χέρι του παίκτη του Παναιτωλικού, με τον διαιτητή Παπαδόπουλο να θεωρεί πως ήταν χέρι στήριξης και να μην δείχνει παράβαση.

Στο 29’ από το κόρνερ του Τσέριν, ο Σένκεφελντ έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ απ’ τα δοκάρια των φιλοξενούμενων, ενώ στο 35’ το σουτ του Κουρμπέλη πέρασε ελάχιστα δίπλα απ’ το αριστερό δοκάρι του Γκρατερόλ.

Η πίεση του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καταγράφει δύο δοκάρια στο 39’ και στο 42’. Το πρώτο έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή του Παναιτωλικού και γυριστό του Κουρμπέλη και το δεύτερο, σε δυνατό σουτ του Χουάνκαρ με το δεξί, έπειτα από εντυπωσιακό τακουνάκι του Μαντσίνι.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν το ίδιο δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, περιορίζοντας τον Παναιτωλικό σε παθητικό ρόλο, όμως είχαν και τρίτο δοκάρι (!), ξανά σε μακρινό σουτ του Χουάνκαρ στο 58’ που χτύπησε στην αριστερή δοκό του Γκρατερόλ κι έφυγε άουτ.





Στο 60’ σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή των «πράσινων» ο Σενγκέλια βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το τελείωμά του έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια στην πρώτη τελική της ομάδας του Αγρινίου.

Η επιμονή του Παναθηναϊκού δικαιώθηκε στο 62’. Ο Παλάσιος έκλεψε την μπάλα ψηλά και σούταρε δυνατά, ο Γκρατερόλ απέκρουσε κι ο Κουρμπέλης που πήρε το «ριμπάουντ» με περίσσια ψυχραιμία, «έσπασε» την μπάλα προς τον Μαντσίνι που έκανε το 1-0.

Στο 76’ η επιμονή του Παλάσιος έβγαλε τον Σπόραρ σε θέση βολής, με τον Σλοβένο να μένει όρθιος απ’ το μαρκάρισμα του Λάρσον, αλλά να μην μπορεί να νικήσει τον Γκρατερόλ στο τετ-α-τετ. Τρία λεπτά αργότερα (79’) η εξαιρετική κίνηση και το γύρισμα του Ιωαννίδη, έβγαλε τον Κλεϊνχέισλερ σε θέση βολής, όμως το σουτ του Ούγγρου μεσοεπιθετικού, πέρασε λίγο άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Παναιτωλικού.

Στο 85’ ο Παναθηναϊκός «τελείωσε» το παιχνίδι, όταν από κόρνερ του Τσέριν, ο Ιωαννίδης έπιασε κεφαλιά «δυναμίτη», ο Γκρατερόλ απέκρουσε εντυπωσιακά κι ο Παλάσιος από κοντά έκανε το 2-0, «σφραγίζοντας» τη νίκη των «πράσινων».

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Σενγκέλια βρέθηκε σε θέσης βολής μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, όμως το πολύ καλό σουτ που επιχείρησε βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπρινιόλι, που κράτησε το τελικό 2-0.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Σένκεφελντ, Κώτσιρας - Χατζηθεοδωρίδης, Λάρσον

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ (87’ Πούχατς), Ρουμπέν, Κουρμπέλης (86’ Τσόκαϊ), Παλάσιος, Τσέριν, Μαντσίνι (71’ Κλεϊνχέισλερ), Σπόραρ (77’ Ιωαννίδης).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Γκρατερόλ, Αποστολάκης, Μαλής, Λάρσον, Χατζηθεοδωρίδης (86’ Χουχούμης), Μλάντεν, Μάρτενσον (86’ Νοσιρού), Σενγκέλια, Χουάνπι (72’ Μόρσεϊ), Ντουάρτε (72’ Μπουζούκης), Καρέλης (72’ Ζοάο Πέντρο).

