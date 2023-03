Πολιτισμός

ΕΕΣ: Δωρεά οχημάτων αντιμετώπισης πυρκαγιών τρεις Δήμους (εικόνες)

Η δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων που εκπονεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση.



Την Παρασκευή (3/3) πραγματοποιήθηκε η επίδειξη τεσσάρων καινουργή οχημάτων αντιμετώπισης πυρκαγιών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ), τα οποία θα δοθούν δωρεά το προσεχές διάστημα στους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνα και Μεγαρέων, στο πλαίσιο ενίσχυσης και θωράκισης των Δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2018. Στην επίδειξη των οχημάτων που θα δωρηθούν παρευρέθη ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κ. Ευάγγελος Μπουρνούς, ο Δήμαρχος Μαραθώνα, κ. Στέργιος Τσίρκας και ο Αντιδήμαρχος Μεγαρέων, κ. Κωνσταντίνος Φυλακτός.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση ο Ε.Ε.Σ, έχοντας γίνει ο τελικός αποδέκτης της συγκινητικής ανταπόκρισης του Ελληνικού λαού για ενίσχυση των περιοχών και των κατοίκων που υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές από τις φονικές πυρκαγιές του 2018 και σε συνεννόηση με τους Δημάρχους των εν λόγω Δήμων, αποφάσισε να αγοράσει και να δωρίσει τρεις (3) υδροφόρες και ένα (1) όχημα διάνοιξης (δασικών) δρόμων. Τα συγκεκριμένα οχήματα, μάρκας «FORD», είναι τελευταίου τύπου και θεωρούνται από τα πλέον σύγχρονα και ικανά να ανταποκριθούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε έκτακτες ανάγκες που ενδεχομένως προκύψουν στο μέλλον.

Οι Δήμαρχοι Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνα, κ. Μπουρνούς και κ. Τσίρκας αντίστοιχα και ο Αντιδήμαρχος Μεγαρέων, κ. Φυλακτός, ευχαρίστησαν θερμά τον Προέδρο του Ε.Ε.Σ. για τη σημαντική αυτή ενίσχυση, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες χρήζουν πολλών συγχαρητηρίων, τονίζοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσουν να στέκονται και οι ίδιοι αρωγοί στο πολυσχιδές ανθρωπιστικό έργο του Ε.Ε.Σ.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων που εκπονεί ο Ε.Ε.Σ. για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση.

