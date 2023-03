Πολιτική

Τέμπη - Πλεύρης: Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ ο γιατρός που έδωσε στον επιθεωρητή την αναρρωτική

Τι αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, σχετικά με τον γιατρό που χορήγησε αναρρώτική άδεια στον επιθεωρητή, μετά την τραγωδια στα Τέμπη. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του ΠΑΣΟΚ.

Με εντολή του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη ζητήθηκε τη Δευτέρα κατεπείγουσα έρευνα για να εξετασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα στον προϊστάμενο του σταθμάρχη Λάρισας που τον τοποθέτησε στη βάρδια προκειμένου να αναζητηθούν άμεσα ευθύνες από τους γιατρούς που τη χορήγησαν.

Όπως ανέφερε μετακύ άλλων ο Υπουργός Υγείας στον Alpha, «μου βγάζει μια τεράστια υποψία ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σκοπιμότητα και αν εμπλέκονται γιατροί και θα τεθούν σε αργία και θα γίνουν όλες οι πειθαρχικές διώξεις. Αύριο θα πάει ο φάκελος στον εισαγγελέα» μιλώντας για την υπόθεση του επιθεωρητή, που πήρε αναρρωτική άδεια ενός μήνα, την επόμενη κιόλας μέρα του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ειδικότερα, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε: «μου έκαναν εντύπωση τα εξής γεγονότα:

-Ότι εμφανίζεται ένας άνθρωπος που εμπλέκεται με ένα δυστύχημα τρομακτικό, ένα 24ωρο μετά το δυστύχημα για να εμφανίσει ότι έχει ένα πρόβλημα υγείας, που με βάση το περιστατικό που είχε γίνει, θα δικαιολογούσε κάποιον να πάρει αναρρωτική.

-Βρίσκεται ένας διευθυντής ο οποίος δεν είναι να κάνει εκείνη τη στιγμή υπηρεσία στο ιατρείο του και επειδή γνωρίζει το περιστατικό, γνωματεύει προς αυτή την κατεύθυνση.

-Δεν προκύπτει να έχει γίνει καμία διαγνωστική εξέταση που να δικαιολογεί ότι τα ευρήματα έχουν αποτυπωθεί και διαγνωστικά.

-Οπωσδήποτε μπαίνω σε έναν πειρασμό ότι ο διευθυντής είναι υποψήφιος ενός πολιτικού κόμματος που είναι συνδικαλιστής ο συγκεκριμένος που πάει να πάρει την αναρρωτική, άρα αυτά σε κάνουν να ψάξεις περισσότερο την υπόθεση.

-Και τελικά δίνεται μια αναρρωτική 30 ημερών ενώ συνήθως οι άδειες αρχικά είναι λίγων ημερών και γίνεται επανεξέταση».

ΠΑΣΟΚ: οι ακροδεξιοί προπαγανδιστές δίνουν αγώνα για να σώσουν τις καρέκλες τους

Με οργισμένο σχόλιο του Γραφείου Τύπου απάντησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στα σενάρια, όπως τα χαρακτηρίζει, των κ.κ Α. Γεωργιάδη και Θ. Πλεύρη για ευθύνες στελεχών του κόμματος στην τραγωδία των Τεμπών.

«Το επιτελικό κράτος έγινε επιτελείο της χυδαιότητας και της Ακροδεξιάς. Άδωνις Γεωργιάδης και Θανάσης Πλεύρης σε διατεταγμένη υπηρεσία, εμμένουν στον δρόμο της διακίνησης σεναρίων, ενώ ο ελληνικός λαός πενθεί», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη στο σχόλιό της. Τονίζει πως «από την καθυστερημένη συγγνώμη, πέρασαν στην αδιάντροπη αθλιότητα για να ξεπλύνουν τις εγκληματικές τους ευθύνες».

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διερωτάται «τι θα πει αυτή η Κυβέρνηση στους γονείς των φοιτητών που έχασαν τη ζωή τους πηγαίνοντας στα πανεπιστήμιά τους; Ότι για όλα φταίει ένα ιατρικό παραπεμπτικό δυο μέρες μετά την τραγωδία; Τι θα πει στους συγγενείς των παιδιών που αγόρασαν το εισιτήριο προς τον θάνατό τους, πιστεύοντας τις διαβεβαιώσεις Καραμανλή για ασφαλή σιδηρόδρομο;»

Καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι «οι ακροδεξιοί προπαγανδιστές δίνουν αγώνα για να σώσουν τις καρέκλες τους αποδεικνύοντας και πάλι ότι είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα για να μείνουν στην εξουσία.Ντροπή, ντροπή, ντροπή!»

