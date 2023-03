Πολιτική

Πέθανε ο Σπύρος Παπαδόπουλος

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου του Σπύρου Παπαδόπουλου.

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο ψυχίατρος και πρώην βουλευτής Καβάλας με τη Νέα Δημοκρατία, Σπύρος Παπαδόπουλος.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1931 στη Δράμα και σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώ έκανε μετεκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διετέλεσε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1985 έως το 1993.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, ήταν «ένας ξεχωριστός άνθρωπος με αρχές και ήθος που προσέφερε πολλά, τόσο στην επιστήμη όσο και στην πολιτική. Στην οικογένεια και του οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Σπύρου Παπαδόπουλου εξέδωσε και η ΔΕΕΠ ΝΔ Καβάλας:

"Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε σήμερα τον θάνατο του Σπύρου Παπαδόπουλου. Η απώλειά του δημιουργεί την έλλειψη μιας σημαντικής προσωπικότητας μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Η πορεία του, γνωστή σε όλους.

Ο γνωστός γιατρός της Καβάλας διετέλεσε βουλευτής Καβάλας με τη Νέα Δημοκρατία από το 1985 ως το 1993. Με δυναμισμό, αξιοπρέπεια, ήθος, ειλικρίνεια και σύνεση υπηρέτησε τα συμφέροντα της παράταξής μας και της Καβάλας πάντα με αφοσίωση και πίστη στα ιδανικά και τις αρχές του κόμματός μας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια."

Πηγή εικόνας: kavalapost.gr

