Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια - Τσαβούσογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα επικοινωνία είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του.



Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε μέσω Twitter ότι συνομίλησε με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέχεια των πρόσφατων επαφών τους και των τελευταίων επισκέψεών του στην Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.

Είχα σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό μου, @MevlutCavusoglu, σε συνέχεια των πρόσφατων επαφών μας και των τελευταίων επισκέψεών μου στην Τουρκία. pic.twitter.com/mNVNu0M33O

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2023

Ανακοίνωση για την τηλεφωνική επικοινωνία του Νίκου Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξέδωσε και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου. Η τουρκική ανακοίνωση δεν αναφέρει τίποτα περαιτέρω σχετικά με το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - Σταθμάρχης: σίγουρα δεν έδωσα εντολή να μπει το τρένο στη γραμμή καθόδου

Τραγωδία στα Τέμπη: Θρήνος στην κηδεία του αστυνομικού και του 15χρονου γιου του (εικόνες)

Ωρωπός: Απολύεται ο ένας από τους δύο διασώστες που έπλεναν με λάστιχο γυμνή γυναίκα