Χιλιάδες λαθραία τσιγάρα βρέθηκαν σε αποθήκη (εικόνες)

Δύο άτομα συνέλαβε η Αστυνομία. Τι βρέθηκε σε κατάστημα και στην αποθήκη.



Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί του περασμένου Σαββάτου (4/3) στην Πλατεία Βάθης, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 2 αλλοδαποί, 54χρονη και 35χρονος, για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με γυναίκα που εμπορευόταν λαθραία καπνικά προϊόντα, εντοπίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η δράση τους.

Ειδικότερα, συνελήφθη η 54χρονη εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος να έχει επιμελώς κρυμμένα περιμετρικά του ταμείου 378 πακέτα τσιγάρα και 26 συσκευασίες καπνού, που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Επιπρόσθετα, εξωτερικά του καταστήματος εντοπίστηκε 35χρονος αλλοδαπός (οικείο πρόσωπο της 54χρονης) δίπλα σε μηχανάκι ιδιοκτησίας του, εντός του οποίου βρέθηκαν 10 πακέτα τσιγάρα και 1 συσκευασία καπνού, που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Μετά από έρευνα σε παράπλευρο χώρο που χρησιμοποιούσαν ως αποθήκη βρέθηκαν επιπλέον 10.490 πακέτα τσιγάρα και 247 συσκευασίες καπνού.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

