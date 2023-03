Κόσμος

Περού: Στρατιώτες πνίγηκαν σε ποτάμι στην προσπάθεια τους να αποφύγουν διαδηλωτές (εικόνες)

Οι στρατιώτες προσπάθησαν να φτιάξουν ανθρώπινη αλυσίδα, αλλά τους παρέσύρε το ρεύμα.

Έξι μέλη των περουβιανών ένοπλων δυνάμεων πέθαναν από πνιγμό όταν τους παρέσυραν τα νερά ποταμού προχθές Κυριακή, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από αντικυβερνητικούς διαδηλωτές που τους είχαν περικυκλώσει και τους πετροβολούσαν στην περιοχή Πούνο (νότια), κατά νεότερη ενημέρωση χθες Δευτέρα από το υπουργείο Άμυνας του Περού.

Τα πτώματά τους βρέθηκαν στα παγωμένα νερά του ποταμού Γιάβε, που πηγάζει στη λίμνη Τιτικάκα, στα σύνορα με τη Βολιβία, διευκρίνισε.

«Με τον εντοπισμό του πτώματος του δεκανέα Κάρλος Κίσπε Μονταλίκο, οι έρευνες που άρχισαν μετά τα ατυχή γεγονότα ολοκληρώνονται, τιμή και δόξα στον θαρραλέο στρατιώτη μας και στους πέντε συστρατιώτες του», ανέφερε μέσω Twitter το υπουργείο Άμυνας.

Ο στρατηγός Τζόνι Λεόν, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του νότιου Περού, ανέφερε πως οι άνδρες του υπέστησαν επίθεση από «τον πληθυσμό».

Hoy colocamos nuestra bandera a media asta en senal de duelo y respeto en memoria de nuestros valerosos cabos @EjercitoPeru Franz Canazas Cahuaya, Alex Quispe Serrano, Elvis Pari Quiso y el soldado Elias Lupaca Inquillas, lamentablemente fallecidos ayer en Puno.?Honor y gloria!??? pic.twitter.com/cF6QuCNXWz — Mindef Peru (@MindefPeru) March 6, 2023

Σύμφωνα με τον στρατό, οι στρατιώτες προσπαθούσαν να αποφύγουν διαδηλωτές που απαιτούσαν την παραίτηση της προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε.

«Διασχίσαμε το ποτάμι (...) επειδή δεν είχαμε άλλο τρόπο να ξεφύγουμε. Από 800 ως 900 άνθρωποι μας περικύκλωσαν κι άρχισαν να μας πετούν πέτρες (...) Μας φώναζαν διεφθαρμένους και δολοφόνους», είπε στρατιώτης, κουκουλωμένος με κουβέρτα, σε βίντεο που διένειμε το υπουργείο.

Κατά την αφήγησή του, οι στρατιώτες προσπάθησαν να φτιάξουν ανθρώπινη αλυσίδα, αλλά «μας παρέσυρε το ρεύμα και κάποιοι άρχισαν να πνίγονται».

Βίντεο του υπουργείου Άμυνας εικονίζει 15 στρατιώτες, καθισμένους ημικυκλικά, τυλιγμένους με κουβέρτες, καθώς δίνουν αναφορά σε ανώτερό τους.

Προχθές Κυριακή, οι υγειονομικές αρχές στην Πούνο ανακοίνωσαν πως προσέφεραν φροντίδες σε πέντε στρατιώτες που είχαν υποστεί υποθερμία και διασώθηκαν από χωρικούς.

Η περίπολος του στρατού κατευθυνόταν στην πόλη Χούλι, στην Πούνο, όπου τραυματίστηκαν 16 άνθρωποι, δέκα πολίτες και έξι στρατιωτικοί, σε επεισόδια το Σάββατο.

Το Περού παραμένει βυθισμένο στη σοβαρή πολιτική και κοινωνική κρίση που ξέσπασε την 7η Δεκεμβρίου, μετά την παύση, τη σύλληψη και την προφυλάκιση του αριστερού πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο, που αντικαταστάθηκε από την ως τότε αντιπρόεδρό του Ντίνα Μπολουάρτε.

Ο κ. Καστίγιο, 53 ετών, κατηγορείται πως αποπειράθηκε πραξικόπημα όταν προσπάθησε να διαλύσει το κοινοβούλιο, που ετοιμαζόταν να τον παύσει. Παραμένει σε κέντρο κράτησης στη Λίμα, αφού του επιβλήθηκε 18μηνη προφυλάκιση.

Η πτώση του έπειτα από δεκαεπτά μήνες στην εξουσία πυροδότησε διαδηλώσεις και βίαια επεισόδια με τουλάχιστον 54 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων των έξι στρατιωτικών, και πάνω από 1.300 τραυματίες, εκ των οποίων οι μισοί ένστολοι, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Λαού.

Οι διαδηλωτές απαιτούν, πέρα από την παραίτηση της κυρίας Μπολουάρτε, να διαλυθεί το Κογκρέσο και να διεξαχθούν πρόωρες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές εντός 2023.

