“The 2Night Show” - Κουσουλός: Η δολοφονία Καραϊβάζ, οι απειλές για τη ζωή του και ο “νονός” της νύχτας (βίντεο)

Πώς κατάφερε από «εφημεριδάς» να αγαπήσει την τηλεόραση; Έχει δεχθεί απειλές για τη ζωή του και ποιες θυμάται χαρακτηριστικά;

Στην παρέα του «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας βρέθηκε και ο Πέτρος Κουσουλός. Ο καταξιωμένος εκδότης και αστυνομικός συντάκτης μοιράζεται στιγμές από τη ζωή και την επαγγελματική του πορεία. Οι πρώτες δημοσιογραφικές του «ανησυχίες», η εφηβεία του ως «αναρχοαυτόνομος», οι σπουδές στο εξωτερικό και η πρακτική του σε εφημερίδες.

«Με είχε πάρει ένας βαρυποινίτης και μου είπε είσαι τυχερός που η δικηγόρος μου είπε ότι είσαι καλό παιδί. Η δεύτερη ήταν όταν κάλυπτα μία δίκη με νονούς της νύχτας και με είδε ένας έξω από το δικαστήριο και μου είπε “έλα μαζί μου στο κυλικείο”. Πήγα και μου λέει “Να ξέρεις σε έχω στην κακή του μυαλού μου”».

Ο Πέτρος Κουσουλός θυμήθηκε, επίσης, την πρώτη του τηλεοπτική συνεργασία με την εκπομπή «Έχεις Γράμμα», την παρουσία του στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη και εξήγησε γιατί δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

«Ήταν μεγάλο σοκ και πραγματικά ταράζεσαι. Ταραχτήκαμε όλοι κι ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου, της επαγγελματικής και της προσωπικής, γιατί όταν ζεις μια τέτοια απώλεια, είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσεις κι ακόμα δεν το έχουμε ξεπεράσει. Δεν θα ξεπεραστεί ποτέ όλο αυτό. Τότε πραγματικά φοβήθηκα. Ταρακουνήθηκα» είπα αρχικά ο Πέτρος Κουσουλός και συνέχισε:

«Συνειδητοποιείς πόσο φθηνή είναι μια ανθρώπινη ζωή πια. Κάποιος πλήρωσε κάποιον για να βγάλουν από την μέση έναν οικογενειάρχη, ο οποίος εκείνο το μεσημέρι τελείωσε την δουλειά του και γυρνούσε σπίτι του και θα πήγαινε βόλτα με το παιδί του. Πόσο φθηνή έχει γίνει πια η ανθρώπινη ζωή;» σημείωσε ο Πέτρος Κουσουλός.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε και για τις μηνύσεις που δέχεται κατά καιρούς για τις αποκαλύψεις που κάνει στο δημοσιογραφικό καθήκον.

«Είμαι δεκτικός στις μηνύσεις και τις αγωγές, στα έννομα μέσα. Με ενοχλούν τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, όταν προσπαθούν να με σπιλώσουν»

