“The 2Night Show”: Ο Αρναούτογλου “έσπασε” από συγκίνηση για τα Τέμπη (βίντεο)

Η συγκινητική αναφορά του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη που συγκλονίζει την χώρα μας.

Φορώντας μια μαύρη μπλούζα που έγραφε «πάρε με όταν φτάσεις» έκανε έναρξη του "The 2night Show" το βράδυ της Δευτέρας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και συγκινημένος μίλησε για το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και τον πόνο του για τις ζωές που χάθηκαν και έκανε λόγο για μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της τηλεοπτικής του παρουσίας.

«Είναι από τις πιο δύσκολες ενάρξεις που μου έχουν τύχει, αν και όλα αυτά τα χρόνια και με τις ζωντανές εκπομπές βρέθηκα πάρα πολλές αντιμέτωπος με γεγονότα που εμάς του ψυχαγωγικού μας σοκάρουν και μας κάνουν να μην μπορούμε καν να αντιδράσουμε και να εμφανιστούμε στην τηλεόραση. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Ήταν πολύ δύσκολο να εμφανιστούμε την προηγούμενη Τετάρτη, δεν βγήκε η εκπομπή.

Δεν πήγαμε στο ραδιόφωνο και δεν υπήρχε καμία διάθεση να μιλήσουμε. Τα λόγια είναι περιττά. Όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Έσπασαν μέσα μας όλα. Είμαστε χίλια κομμάτια και προσπαθούμε να ανασυνταχθούμε και να βρεθούμε στις θέσεις μας να πάμε παρακάτω χωρίς να ξεχάσουμε ούτε μια στιγμή το γεγονός» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, επισημαίνοντας ότι οι συνεντεύξεις που θα προβληθούν μέσα στην εβδομάδα, είχαν γυριστεί πριν το τραγικό συμβάν.

