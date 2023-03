Οικονομία

Απεργία: “Παραλύει” η χώρα την Τετάρτη - Ποιοι συμμετέχουν

Μπαράζ κινητοποιήσεων μία εβδομάδα μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ. Ποιοι συμμετέχουν.

Ακινητοποιημένα θα μείνουν μέχρι και αύριο Τετάρτη 8 Μαρτίου τρένα και προαστιακός μετά τις αποφάσεις των σωματείων εργαζόμενων της Ηellenic Train να συνεχιστεί η απεργία στον σιδηρόδρομο. Ειδικότερα, κατά τη προχθεσινή συνεδρίαση των σωματείων εργαζομένων της Hellenic Train, (Σωματείο Εργαζομένων Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης με την Πανελλήνια Ένωση Σταθμαρχών ΟΣΕ) αποφασίστηκε η συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων μέχρι και την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 τονίζοντας ότι «δίνουμε μάχη για την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων αλλά και για να λάμψει η αλήθεια και να βρεθούν οι ένοχοι του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται». «Απαιτούμε από όλους τους αρμόδιους φορείς», δηλώνουν οι εργαζόμενοι, «να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη των σχετικών μέτρων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια στον ελληνικό σιδηρόδρομο, με σκοπό να μη βιώσουν ξανά εργαζόμενοι και συμπολίτες μας τέτοια ολέθρια τραγωδία».

Χωρίς λεωφορεία και τρόλεϊ την Τετάρτη

Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη 8 Μαρτίου τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι εργαζομένοι.

Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ, καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν το δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση στις 13:00 στην πλατεία Συντάγματος. «Απαιτούμε ασφαλή και σύγχρονη δημόσια συγκοινωνία και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια εργαζόμενων και επιβατών» δηλώνουν οι εργαζόμενοι .

Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά αύριο

Την κήρυξη 24ωρης απεργίας για την Τετάρτη 8/3/2023, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων που αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά, αποφάσισε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η κινητοποίηση αρχίζει στο 00.01 τα ξημερώματα της Τετάρτης έως στις 24.00 της ίδιας ημέρας.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΝΟ αναφέρει ότι η «στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων της χώρας για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Παν-Πειραϊκής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων...» απαιτώντας την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της σύγκρουσης των δύο τρένων και τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που απαιτούνται για ασφαλείς χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές και συγκοινωνίες

Απεργία στο Δημόσιο

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου, αποφάσισε τη Δευτέρα την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας για την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023, «μετατρέποντας τη στάση εργασίας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε απεργία, για να απαιτήσουμε - μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τον λαό - να μπει τέρμα στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το δολοφονικό έγκλημα των Τεμπών» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 12:30 στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Εικοσιτετράωρη απεργία στις 8 Μαρτίου 2023 προκηρύσσει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Εικοσιτετράωρη απεργία στις 8 Μαρτίου 2023 προκηρύσσει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) και καλεί όλα τα σωματεία μέλη του να συμμετέχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις (13:00 στην Πλατεία Συντάγματος).

Με ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας χαιρετίζει τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και τη νεολαία που πήρε μέρος στο μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο στην Πλατεία Συντάγματος. «Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, ώστε να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες, να μην περάσει το δολοφονικό έγκλημα των Τεμπών στη λήθη, για να ξηλωθεί η αντιλαϊκή πολιτική, που βάζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής στο ζύγι του κόστους. Δυναμώνουμε τον αγώνα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, για σύγχρονες και ασφαλείς μαζικές μεταφορές, κόντρα στην πολιτική που μετατρέπει τις συγκοινωνίες από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα, για μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς» επισημαίνει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Όπως προσθέτει, «διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για την άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας σε όλες τις γραμμές σταθερής τροχιάς του πανελλαδικού και αστικού σιδηροδρομικού δικτύου (ΟΣΕ-ΣΤΑΣΥ-ΤΡΑΜ), καθώς και σε όλα τα αστικά δίκτυα μεταφορών προσώπων (ΟΑΣΑ, ΟΣΥ,ΟΑΣΘ κλπ), με την εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας, ανεξαρτήτως κόστους για τις επιχειρήσεις. Την άμεση διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για την εφαρμογή πολιτικών υγείας και ασφάλειας σε όλους τους εργασιακούς χώρους, έτσι ώστε να μην γίνουμε μάρτυρες στο μέλλον αντίστοιχης εθνικής τραγωδίας.

Καμία συγκάλυψη και παραδειγματική τιμωρία των πολιτικών προσώπων που φέρουν ευθύνες» σημειώνει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στην ανακοίνωσή του.

