Τραγωδία στα Τέμπη – συγγενής θυμάτων: Οι άνθρωποι μας δεν γυρίζουν πίσω, αλλά θέλουμε δικαίωση

Ο αδερφός και θείος θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας ανέφερε σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των κομμάτων, ότι «ο πόνος μας δεν έχει χρώμα».

Ο Στέλιος Μπουρνάζης, αδερφός και θείος θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», υπογραμμίζοντας ότι «οι άνθρωποι μας δεν γυρίζουν πίσω, αυτό που περιμένουμε πια είναι η δικαίωση τους».

«Δεν μπορούμε να ακούμε τους εκπροσώπους των κομμάτων να βγαίνουν και να λέμε τα δικά τους», είπε ο κ. Μπουρνάζης, προσθέτοντας ότι «ο πόνος μας δεν έχει χρώμα».

Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι δεν έχει ξεκινήσει κάποια νομική διαδικασία, αφού μόλις χθες έθαψε τους ανθρώπους του. Επίσης είπε ότι δεν έχει επικοινωνήσει κανείς από τον ΟΣΕ η την Hellenic Train με την οικογένεια.

