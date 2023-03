Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός: Ισχυρή δόνηση ταρακούνησε τις Φιλιππίνες

Ισχυρός σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες. Οι προειδοποιήσεις των Αρχών.

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών έπληξε σήμερα το νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (USGS), με τις τοπικές αρχές να προειδοποιούν για ενδεχόμενες υλικές ζημιές και μετασεισμούς.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας), κοντά στο χωριό Σαν Μαριάνο στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο, στο νησί Μιντανάο που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων.

