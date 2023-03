Αθλητικά

Champions League: Οι μεγάλες ανατροπές, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Μανωλάς

Η Ιστορία, δείχνει ότι υπήρξαν ομάδες, που μετέτρεψαν «χαμένες» προκρίσεις, σε αξέχαστες νίκες στην κορυφαία διοργάνωση. Λίγες αλλά αξέχαστες

Στριμωγμένες, μετά τις εντός έδρας ήττες τους στα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «16» του Champions League είναι, Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Άϊντραχτ Φρανκφούρτης και Κλαμπ Μπριζ. Έχουν χάσει, όμως, κάθε ελπίδα για να συνεχίσουν στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων στον πλανήτη;

Πάντως μόνο πέντε φορές στην Ιστορία του Champions League η φιλοξενούμενη ομάδα ανέτρεψε ένα μειονέκτημα στο σκορ από το πρώτο παιχνίδι. Δύο από αυτές τις προκρίσεις έχουν εξασφαλιστεί χάρη σε εκτός έδρας γκολ, κάτι που δεν είναι πλέον δυνατό μετά την κατάργηση αυτού του κανόνα για τη σεζόν 2021/22 και μετά.

Μόνο μία φορά ομάδα, η Μπαρστελόνα τη σεζόν 2016/17, επέστρεψε από ήττα με διαφορά τέσσερα γκολ, ενώ τρεις φορές (Λίβερπουλ, Ρόμα και Ντεπορτίβο λα Κορούνια)…γύρισαν από τρία τέρματα.

Στην λίστα των ανατροπών υπάρχει κι ελληνική απόχρωση: πρώτα τη σεζόν 1995/95, όταν ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 στο Άμστερνταμ τον Άγιαξ, αλλά ηττήθηκε με 3-0 στην Αθήνα και αποκλείστηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στην συνέχεια το 2013/14 όταν ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 στο Φάληρο την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά έχασε 3-0 στον επαναληπτικό και αποκλείστηκε. Και το 2017/18, όταν ο Κώστας Μανωλάς σημείωσε (82') το τρίτο γκολ και έδωσε την πρόκριση στη Ρόμα (3-0 τη Μπαρτσελόνα), που είχε ηττηθεί με 4-1 στο Camp Nou.

Οι κορυφαίες ανατροπές στο UCL, όπως τις παρουσιάζει η UEFA:

Τέσσερα γκολ διαφορά:

Παρί ΣΖ-Μπαρτσελόνα 4-0, Μπαρτσελόνα-Παρί ΣΖ 6-1: φάση «16» 2016/17

Τη σεζόν 2016/17, η Μπαρτσελόνα έγινε η πρώτη ομάδα που επέστρεψε έχοντας χάσει με τέσσερα γκολ για να προκριθεί. Ηταν μόλις η τέταρτη φορά που συνέβη αυτό στις διοργανώσεις συλλόγων της UEFA.

Τρία γκολ διαφορά:

Μπαρτσελόνα -Λίβερπουλ 3-0, Λίβερπουλ-Μπαρτσελόνα 4-0: Ημιτελικοί 2018/19

Μπαρτσελόνα-Ρόμα 4-1,Ρόμα -Μπαρτσελόνα 3-0: Προημιτελικοί 2017/18

Μίλαν-Ντεπορτίβο λα Κορούνια 4-1, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια-Μίλαν 4-0: Προημιτελικοί 2003/04

Διαφορά δύο γκολ

Εκτός έδρας στον επαναληπτικό

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- Παρί ΣΖ 0-2, Παρί ΣΖ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-3: φάση «16» 2018/19

Εντός έδρας στον επαναληπτικό

Τσέλσι-Μπαρτσελόνα 3-1, Μπαρτσελόνα-Τσέλσι 5-1 (παράταση):

Προημιτελικοί 1999/2000

Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 4-2, Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης 3-1: Προημιτελικοί 2003/04

Νάπολι-Τσέλσι 3-1, Τσέλσι-Νάπολι 4-1 (παράταση): φάση «16» 2011/12

Μίλαν-Μπαρτσελόνα 2-0, Μπαρτσελόνα-Μίλαν 4-0: φάση «16» 2012/13

Ολυμπιακός-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ολυμπιακός 3-0: φάση «16» 2013/14

Παρί ΣΖ-Τσέλσι 3-1, Τσέλσι-Παρί ΣΖ 2-0:Προημιτελικοί 2013/14

Πόρτο -Μπάγερν 3-1, Μπάγερν-Πόρτο 6-1: Προημιτελικοί 2014/15

Βόλφσμπουργκ-Ρεάλ Μαδρίτης 2-0, Ρεάλ Μαδρίτης- Βόλφσμπουργκ 3-0: Προημιτελικοί 2015/16

Ατλέτικο Μαδρίτης-Γιουβέντους 2-0, Γιουβέντους-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: φάση «16» 2018/19.

Διαφορά ένα γκολ:

Τότεναμ-Άγιαξ 0-1, Άγιαξ-Τότεναμ 2-3: Ημιτελικοί 2018/19

Άγιαξ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2, Ρεάλ Μαδρίτης-Άγιαξ 1-4: Φάση των «16» 2018/19

Ίντερ-Μπάγερν Μονάχου 0-1, Μπάγερν Μονάχου-Ίντερ 2-3: Φάση των «16» 2010/11

Άγιαξ-Παναθηναϊκός 0-1, Παναθηναϊκός-Άγιαξ 0-3: Ημιτελικοί 1995/96