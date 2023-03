Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Αγροτικό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και παρέσυρε πεζό

Τραγωδία νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη, μετά από «τρελή» πορεία αγροτικού οχήματος.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, λίγο πριν τις 8, στην περιοχή της Νέας Ραιδεστού, στη Θεσσαλονίκη.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αγροτικό που κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, εξετράπη της πορείας του στη Νέα Ραιδεστό και παρέσυρε έναν πεζό, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα ΙΧ.

Συνέπεια του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο 51χρονος άνδρας που ήταν πεζός.

Ο οδηγός του αγροτικού, ο οποίος τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πηγή: thestival.gr

